По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, снижение экономики РФ усилилось в прошлом квартале в годовом исчислении и может стать усилиться.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, экономика, которую президент страны-агрессора Владимир Путин когда-то хотел сделать одной из пяти крупнейших в мире, может существенно упасть.

Как сообщает Bloomberg, экономика агрессора потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией, что примерно эквивалентно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

К концу 2022 года Россия зафиксировала третий квартал сокращения экономики. Спад за весь год был лишь частью почти 10-процентного обвала, который прогнозировался через месяц после вторжения. Центробанк оценил прошлогоднее падение на уровне 2,5%.

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По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, снижение усилилось в прошлом квартале в годовом исчислении и может стать усилиться. Опрос Bloomberg показал, что это будет самое резкое сокращение с момента разгара глобальной пандемии.

"Эффект санкций пролонгирован. И процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", - сказал Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник центрального банка и Министерства финансов.

Как говорится в материале, сейчас на карту поставлена способность Путина выдержать крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

Согласно прогнозам аналитиков, в этом году работа будет только усложняться, поскольку правительство Путина спешит предотвратить падение доходов от продажи нефти и увеличивает расходы на социальные программы в то время, когда мобилизация сотен тысяч мужчин опустошает рынок труда.

Анализ, проведенный Bloomberg Economics, выявил несколько ключей к экономическому выживанию России после введения беспрецедентных санкций, которые включали конфискацию активов, направленных против лиц, близких к Путину, и блокировку международных резервов на сумму около 300 миллиардов долларов.

Крах российской экономики

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений. 29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

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