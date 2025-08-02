В новой работе FIЇNKA раскрылась с другой стороны.

Участница Национального отбора на "Евровидение-2025", украинская певица FIЇNKA презентовала новую песню "Афины" и клип к ней, который передает волшебную атмосферу украинских Карпат.

Композиция "Афины" для артистки - это отдание почета родному краю. Клип к песне снимался посреди живописных гор. Как отметила сама исполнительница, погода во время съемок не была благоприятной, однако, к счастью, это не помешало создать визуально красивую картинку.

Кстати, "афины" - это диалектное название черники, которые имеют особое место как в самой песне, так и в видеоработе. Это как воспоминания о детстве и юности, которые во взрослой жизни напоминают о легкости и беззаботности.

Видео дня

"Афины" - это песня о моем личном рае, то ощущение, которое я ношу с собой с детства. Я помню, как босенькая бегала горными царинками, срывала афинки и тогда мир казался таким простым и беззаботным. Я росла и искала это самое ощущение в жизни - и нашла его в любви. Для меня "Афины" - это не только воспоминание, это о любви, которая становится вечным летом на губах любимого", - рассказала FIЇNKA.

Песня "Афины" и клип к ней только вышли, а уже набирают популярность в сети.

Напомним, что не так давно FIЇNKA озвучила цирковое шоу "Мавка".

Вас также могут заинтересовать новости: