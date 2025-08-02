Местный бизнес жалуется, что "однодневные" туристы ничего не покупают, а только нагружают городскую инфраструктуру.

В Венеции даже местный бизнес, зарабатывающий на туристах, начал выступать за более жесткие ограничения для гостей города. Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что Венеция и так уже три года взимает с гостей плату в размере 5-10 евро, собирая более 5,4 миллиона евро за сезон. А в исторический центр города в определенные дни и часы пускают только по предварительно купленным билетам.

Тем не менее, владелец местного ювелирного магазина и по совместительству глава ассоциации "Пьяцца Сан-Марко" Сетрак Токацьян считает действующие ограничения недостаточными. Он предлагает резко повысить плату за въезд в город для туристов – до 100 евро за человека.

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Он в частности недоволен тем, что город посещает слишком много "однодневных" туристов, которые прибывают в основном на автобусах. По его словам, такие путешественники зачастую тратят слишком мало денег, но создают нагрузку на городскую инфраструктуру.

Усталость от туристов в Европе

Как писал УНИАН, в популярных туристических центрах южной Европы нарастает недовольство потоками гостей, которые делают невыносимой жизнь местных жителей. Так, мы рассказывали, что в итальянской провинции Южный Тироль местные фермеры начали самовольно требовать плату с туристов за прогулку в горах.

Также мы писали, что на средиземноморском острове Майорка, принадлежащем Испании, протесты против туристов стали настолько системными, что начали приносить убытки бизнесу.

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