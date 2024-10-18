Украинский президент убежден, что на Западе есть надежда сохранить отношения с РФ.

На сегодня нет единодушного мнения всех партнеров относительно разрешения наносить удары дальнобойным оружием по территории России. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским СМИ, которое транслировал телемарафон.

По его словам, это "рискованный вопрос", потому что речь идет о "пакете очень сильных ракет", поэтому каждая из стран - США, Великобритания, Франция, Германия, Италия не хотят рисковать. Глава государства подчеркнул, что среди этих 5 стран есть те, которые на стороне Украины в этом вопросе.

"И очень важно, что они будут помогать мне очень сильно в диалоге с партнерами, чтобы все же ответ был положительным", - подчеркнул Зеленский.

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По словам президента, страны-партнеры еще не хотят "закрывать полностью двери" в отношениях с РФ. "Это мое впечатление", - подчеркнул он.

По словам президента, с Германией не решен вопрос о возможности использования дальнобойного оружия.

"Он у них самый болезненный вопрос, как и был до этого", - подчеркнул Зеленский.

При этом сказал, что для него очень важна позиция Германии относительно вступления Украины в НАТО, потому что на сегодня "скепсис остался у немцев". "Мы ближе к НАТО с США, чем когда-то были. Намного ближе", - сказал президент Украины.

Проблема глубоких ударов по России

Как сообщал УНИАН, Украина требует у западных партнеров предоставить возможности для ударов по России дальнобойным оружием.

Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу врага. Недавно высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России. Он отмечал, что оружие должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит.

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