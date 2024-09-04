Глава государства подчеркнул, что эти страны предоставляют дальнобойное оружие и именно от них нужно разрешение на его использование по территории врага.

На сегодня четыре страны предоставляют или способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь выгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом заявления для СМИ.

"Нам нужно разрешение на использование дальнобойного оружия именно от тех стран, которые нам дают это дальнобойное оружие. И от них (этих стран - УНИАН) это зависит. И скажу честно от коалиции всех дружественных партнеров, всех стран мира это не зависит", - сказал глава государства. Видео дня

Он подчеркнул, что это решение зависит от конкретных государств: США, Британии, Франции и Германии.

"Только эти четыре страны или предоставляют, или способны предоставить именно то дальнобойное оружие, которое нам может помочь вытолкнуть РФ с нашей территории и сохранить жизни гражданских людей во всех городах: Полтаве, Львове, Харькове, Киеве, Днепре, Кривом Роге. Ежедневно мы теряем людей. И именно от этих четырех государств зависит наша сила в решении этих проблем", - подчеркнул Зеленский.

Разрешение на использование западного оружия для ударов по РФ

Зеленский систематически призывает союзников снять запрет на нанесение ударов по военным объектам оккупантов в тылу. Недавно высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель призвал снять ограничения на использование Украиной предоставленного оружия для поражения целей в России.

"Оружие, которое мы поставляем Украине, должно быть использовано в полном объеме, и ограничения должны быть сняты, чтобы украинцы могли нацеливаться на места, откуда Россия их бомбит. Иначе оружие бесполезно", - подчеркнул Боррель.

В то же время Венгрия и Словакия, где царят дружественные Кремлю правительства, высказались против. Отношения между Венгрией и ЕС резко ухудшились после начала председательства Будапешта в Совете Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: