В США также вспомнили, как позволили Украине использовать оружие в приграничных регионах страны.

Позиция США относительно применения Украиной американского вооружения для ударов по территории РФ остается неизменной. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит перед встречей министров НАТО в Брюсселе, передает Укринформ.

"Сейчас у меня нет объявлений об изменениях в политике США. Я вижу, что мы до сих пор находимся на тех же принципах, что и раньше, а именно, что мы предоставляем всю необходимую помощь Украине для защиты ее территории", - подчеркнула Смит.

Также она вспомнила, как США позволили применять переданное оружие в приграничных областях, а именно вокруг Харькова, чтобы защитить города Украины и позиции защитников от российских обстрелов.

Видео дня

Кроме того, посол отметила, что в рамках министерской встречи в Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие министр обороны Рустем Умеров. В частности партнеры ожидают, что он расскажет о ситуации на поле боя и представит планы Украины на ближайшие недели и месяцы.

Разрешение на удары западным оружием по территории РФ - что известно

Как писал УНИАН, издание Reuters отметило, что Великобритания по-прежнему не дает разрешения на дальнобойные удары вглубь территории России. Этого придерживаются и США. В частности, позиция Британии по использованию ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.

В то же время эксперты Der Spiegel отметили, что именно в войне изменит разрешение на глубокие удары по РФ. По их словам, если бы Украина могла бить по командным центрам и аэродромам, это не только помешало воздушным операциям россиян, но и ослабило российские возможности радиолокации и радиосвязи.

Вас также могут заинтересовать новости: