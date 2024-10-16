Позиция США относительно применения Украиной американского вооружения для ударов по территории РФ остается неизменной. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО посол Джулианн Смит перед встречей министров НАТО в Брюсселе, передает Укринформ.
"Сейчас у меня нет объявлений об изменениях в политике США. Я вижу, что мы до сих пор находимся на тех же принципах, что и раньше, а именно, что мы предоставляем всю необходимую помощь Украине для защиты ее территории", - подчеркнула Смит.
Также она вспомнила, как США позволили применять переданное оружие в приграничных областях, а именно вокруг Харькова, чтобы защитить города Украины и позиции защитников от российских обстрелов.
Кроме того, посол отметила, что в рамках министерской встречи в Брюсселе проведут заседание Совета Украина-НАТО, в котором примет участие министр обороны Рустем Умеров. В частности партнеры ожидают, что он расскажет о ситуации на поле боя и представит планы Украины на ближайшие недели и месяцы.
Разрешение на удары западным оружием по территории РФ - что известно
Как писал УНИАН, издание Reuters отметило, что Великобритания по-прежнему не дает разрешения на дальнобойные удары вглубь территории России. Этого придерживаются и США. В частности, позиция Британии по использованию ракет дальнего радиуса действия Storm Shadow для ударов вглубь РФ остается неизменной.
В то же время эксперты Der Spiegel отметили, что именно в войне изменит разрешение на глубокие удары по РФ. По их словам, если бы Украина могла бить по командным центрам и аэродромам, это не только помешало воздушным операциям россиян, но и ослабило российские возможности радиолокации и радиосвязи.