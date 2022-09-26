Жертв в результате обстрелов нет.

Российские оккупанты обстреляли сегодня четыре общины на территории Сумской области зафиксировано 42 "прилеты".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"В течение дня враг обстрелял 4 общины - Белопольскую, Краснопольскую, Шалыгинскую и Середино-Будскую. Всего зафиксировано 42 "прилета" по приграничью", - отметил он.

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Так, территорию Краснопольской общины после 09:00 россияне обстреляли из самоходной артиллерийской установки (12 "приходов"), без разрушений. Кроме того, в 19:00 был еще один артиллерийский обстрел из САУ (10 "приходов").

"Белопольськая община: почти в 10 часов с территории России враг вел огонь, это был один "приход" из миномета", - сообщил Живицкий.

На территории Шалыгинской общины в 14:00 по окрестностям сел был осуществлен ракетный обстрел - с территории России оккупанты выпустили шесть ракет с вертолета. Были повреждены линии электросетей. Кроме того, почти в 16:00 оккупанты ударили по громаде еще и из минометов (2 "прихода").

"Около 20 часов армейцы РФ открыли огонь из артиллерии. Предварительно, враг использовал ствольную артиллерию - около 11 взрывов. Также зафиксировано 6 взрывов из гранатомета и около 20 пулеметных и автоматных очередей", - написал председатель ОВА.

По территории Середино-Будской общины около 18:00 оккупанты ударили из минометов (6 "приходов").

"Во всех случаях - без жертв", - сообщил Живицкий.

Обстрелы Сумщины российскими оккупантами

Ранее Живицкий сообщал, что воскресенье, 25 сентября, прошло без вражеских обстрелов. В субботу же оккупанты обстреляли территории трех общин в Сумской области.

За сутки 23 сентября было зафиксировано почти 140 "прилетов" в результате применения российскими оккупантами различных видов вооружения. Российские захватчики открывали огонь по четырем общинам области: Краснопольская, Белопольская, Середино-Будская и Юнаковская.

За день до этого в результате обстрелов повреждено 20 домов и 7 автомобилей. Также повреждены здания двух предприятий, школа, детсад и сельский Дом культуры.

Кроме того, в общинах были повреждены линии электропередач, но впоследствии электроснабжение восстановили.

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