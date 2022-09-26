У РФ есть задача выйти на административные границы Донецкой области, и захватчики очень мощно пытаются сейчас это сделать.

Враг осуществляет наступательные действия в Донецкой области, на других участках продолжается контрнаступление украинских Вооруженных сил.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, фронт неоднородный - есть участки, на которых ВСУ в рамках оборонительной операции осуществляют наступательные действия, а есть участки фронта, где наступает враг.

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"Эта неделя фактически начинается с тех обстоятельств на фронте, которые длились всю предыдущую неделю. А именно - враг был вынужден осуществлять оборонительные действия в Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", - подчеркнула Маляр.

Заместитель министра обороны отметила, что враг осуществляет наступательные действия в Донецкой области.

"Зато враг совершал в том числе и наступательные действия. Эпицентром этих действий была Донецкая область, и сейчас это наступление продолжается. Сегодня у врага, то есть у РФ, есть задача все-таки выйти на административные границы Донецкой области и, собственно, они там очень мощно пытаются сейчас это сделать", - подчеркнула Маляр.

Она добавила, что угрозы могут быть не только с активных участков фронта.

"Так же мы должны учитывать, что у нас могут быть угрозы не только с тех участков фронта, которые сейчас активны, а это очень огромный фронт. Но и с других сторон, где Россия также может приложиться",-сказала Маляр.

Контрнаступление ВСУ: как Украина "выбивает" врага со своей земли

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Владимир Зеленский заявил, что с начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в сентябре от оккупантов уже освобождены около 9 тыс. квадратных километров территории нашего государства, около 400 населенных пунктов.

По словам главы государства, такой ощутимый результат достигнут и благодаря тому, что украинцы на временно оккупированной территории помогают центральной власти. Арестович также заявил, что ВСУ проводили наступательную операцию силами, которых было гораздо меньше, чем у русских захватчиков.

25 сентября Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что сейчас на многих участках фронта происходят жесткие боевые действия и на нескольких направлениях у ВСУ есть положительные результаты.

"Жесткие боевые действия происходят на многих участках фронта общей длиной более 2000 километров. Это Донбасс, это наша Харьковщина, Херсонщина, а также Николаевская и Запорожская области. На нескольких направлениях имеем положительные результаты", - отметил он.

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