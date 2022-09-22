В результате обстрелов повреждены, в частности, 20 домов, школа и детсад.

В 10 общинах на территории Сумской области сегодня зафиксировано около 130 "прилетов", ранены четыре человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сегодня враг совершил 11 обстрелов 10 приграничных общин. Зафиксировано около 130 прилетов. Под огнем оказались 10 общин: Шалигинська, Великописаревская, Белопольськая, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Есманьськая, Хотинская, Юнакиевская, Середино-Будская и Миропольская", - отметил он.

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Председатель ОВА сообщил, что ранены были четыре гражданских лица.

В результате обстрелов повреждены 20 домов и 7 автомобилей. Также повреждены здания двух предприятий, школа, детсад и сельский Дом культуры.

Кроме того, в общинах были повреждены линии электропередач, но впоследствии электроснабжение восстановили.

Напомним, на Сумщине мужчина работал на оккупантов и обеспечивал их продуктами. В течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам.

По данным правоохранителей, в течение марта во время временной оккупации населенных пунктов Ахтырского района местный житель добровольно помогал вражеским войскам. Мужчина обеспечивал их продуктами и подакцизными товарами, а также передавал информацию о жителях своего села.

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