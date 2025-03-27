По словам Самойдюка, оккупанты бросают за решетку невинных людей и заставляют их признавать вымышленные преступления.

Во время захвата города Энергодар Запорожской области российские оккупанты отправили в застенки более 1 тыс. жителей населенного пункта, сейчас в плену остаются более двух десятков горожан. Об этом УНИАН рассказал первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк, который и сам почти год находился в российском плену.

По его словам, за время оккупации более тысячи жителей Энергодара прошли через застенки. Особенно это касается 2022-2023 годов, когда россияне массово применяли пытки, в том числе заставляя работников Запорожской АЭС подписывать контракты с "Росатомом". Рядовых горожан задерживали, чтобы через жестокое обращение получить информацию о людях с проукраинскими взглядами и ликвидировать их.

"Через застенки прошли более тысячи энергодарцев. 2022-2023 годы - это сплошные пытки, физическое принуждение работников АЭС подписывать контракты с "Росатомом"... Захватчики это называют "фильтрацией", - рассказал Самойдюк.

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Сейчас, по имеющейся информации, в плену остаются 23 человека, из которых восемь уже "осуждены". Они получили сроки заключения по сфабрикованным обвинениям. Например, двух женщин в возрасте 50-60 лет обвинили в терроризме и "приговорили" к 12-15 годам лишения свободы, якобы за подготовку взрывов. Как подчеркивает вице-мэр, в то же время оккупанты не требуют никаких обоснований для так называемого задержания, а люди, которых забирают в застенки, из-за издевательств оккупантов сами просят "что-то подписать", чтобы избежать дальнейших пыток.

По словам Самойдюка, сейчас в Энергодаре продолжаются репрессии, хотя и не в таком масштабе, как в начале оккупации. Российские силовики еще в первые "волны" зачистили город, а каждая новая ротация ФСБ сопровождалась арестами, повторными допросами. Сейчас репрессивный аппарат захватчиков, по мнению Самойдюка, действует преимущественно для запугивания: оккупанты бросают за решетку невинных людей и заставляют их признавать несуществующие преступления.

"Возможно, россиянам это нужно для "внутренней аудитории", или влияния на международное сообщество", - предполагает вице-мэр.

По его данным, определенное количество энергодарцев не могут уехать из города из-за страха и угрозы новых репрессий.

"Людям, которые прошли российские застенки, даже думать о них страшно. Они лучше будут сидеть в гробу и ждать, чтобы он сам открылся, чем еще раз попадут "на подвал", - акцентирует Самойдюк.

Кроме того, в городе есть горожане, которые остались в городе из-за больных родственников, из-за сложной ситуации в Украине с поддержкой переселенцев. Нельзя отрицать и присутствие пророссийски настроенных лиц, которые с первых дней оккупации Энергодара приветствовали приход захватчиков и сейчас довольны ситуацией, но таких "граждан" в городе немного.

Также Самойдюк рассказывал, что из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС летом 2023 года, начались проблемы с водоснабжением на крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Он отметил, что системы безопасности нуждаются в регулярном обслуживании, независимо от того, генерируется ли электроэнергия. Однако регламентные работы по безопасности уже три года не проводятся.

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