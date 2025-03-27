Захватчики неоднократно наносили удары по ядерному объекту.

Из-за теракта на дамбе Каховской ГЭС, который произошел летом 2023 года, начались проблемы с водоснабжением на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Как рассказал УНИАН первый заместитель городского головы оккупированного Энергодара Иван Самойдюк, катастрофа, которую вызвал теракт на дамбе, сказался на работе ЗАЭС.

По его словам, водохранилище - ключевой источник воды, которая необходима для функционирования станции, а в нынешних условиях блоки работать не могут.

"По оценке специалистов компании "Энергоатом", сейчас нет возможности обеспечить станцию достаточными объемами воды для ее безопасной эксплуатации. То есть, АЭС не выдает электроэнергию, сохраняет режим "холодного останова". Но мы должны понимать, что там - ядерное топливо, блоки имеют свои режимы безопасности", - сказал Самойдюк.

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Он отметил, что системы безопасности требуют регулярного обслуживания, независимо от того, генерируется ли электроэнергия. Однако регламентные работы по безопасности уже три года не проводятся.

Относительно ситуации с водоснабжением в самом Энергодаре, город всегда получал воду не из водохранилища, а из скважин. Раньше, как подчеркнул вице-мэр, она была настолько чистой, что ее можно было употреблять просто из-под крана. Сейчас же вода подается, но ее качество значительно ухудшилось - настолько, что даже мытье рук может быть опасным. Проблема заключается в том, что оккупационная власть не занимается обслуживанием городской инфраструктуры.

Как пояснил Самойдюк, для обеспечения надлежащего качества воды необходимо осуществлять специальные технологические процессы очистки, ведь в местных почвах содержится марганец. Его чрезмерное накопление в организме может негативно влиять на нервную и сердечно-сосудистую системы, вызвать аллергические реакции и другие проблемы.

Кроме водоснабжения, в Энергодаре есть трудности с электроэнергией, горячая вода отсутствует, а отопление работает лишь на минимальном уровне, поддерживая температуру около 10 градусов. Медицинская сфера также в критическом состоянии - для нормальной работы больниц необходимо достаточное количество квалифицированных специалистов, которых в городе просто нет. Сейчас медицинскую помощь оказывают в основном временные "командированные" врачи.

"Сейчас в городе нет специалистов, способных работать, проводить диагностику. В целом не хватает врачей - "десантом", который приезжает на несколько месяцев в виде штрафного батальона из Бурятии или еще откуда-то, более-менее серьезные проблемы не решить. Поэтому больным приходится выезжать в Мелитополь, Симферополь, или даже Москву", - отметил Самойдюк.

Россия оккупировала Запорожскую АЭС - главные новости

Запорожская АЭС вместе с городом Энергодар была захвачена российскими оккупантами в начале марта 2022 года и все еще находится под их контролем. В то же время сами захватчики неоднократно наносили удары по ядерному объекту и обвиняли в этом Украину. Недавно стало известно, что россияне повредили резервуар дизельного топлива на ЗАЭС. Как считает соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, это может быть подготовкой к подключению АЭС к энергосистеме России.

Как писал УНИАН, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали плотину Каховской ГЭС, что повлекло масштабную экологическую катастрофу. В частности, были уничтожены уникальные заповедные земли вместе с множеством животных и птиц, в Черное море ворвался токсичный поток с тысячами тонн химикатов, канализационных отходов, трупов животных, деревьев, ядовитых иловых отложений и тому подобное. В Днепре и Днепро-Бугском лимане был обнаружен хром.

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