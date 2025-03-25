Страна-агрессор продолжает утверждать, что ЗАЭС – это "ее ядерный объект".

В Министерстве иностранных дел РФ новая истерия. На этот раз спровоцировали ее разговоры о будущем Запорожской атомной электростанции, которая находится под временной оккупацией.

Комментируя сообщения о том, что ЗАЭС может быть передана Украине или же под совместный контроль, в российском МИДе декламируют, что ЗАЭС – это якобы "российский ядерный объект". Аргументируют они это незаконным "референдумом", а по факту срежиссированным представлением оккупантов, по итогом которого в конституцию РФ, вопреки международному праву, "включили" четыре области Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

"Возвращение станции в российскую атомную отрасль – давно свершившийся факт, который международному сообществу остается лишь признать. Передача самой ЗАЭС или контроля над ней Украине или какой-либо другой стране невозможны", – заявили в МИД РФ.

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Также в стране-агрессоре заявили о недопустимости совместной эксплуатации ЗАЭС с другим государством.

"В этом случае, например, невозможно должным образом обеспечить ядерную и физическую ядерную безопасность, урегулировать вопросы гражданской ответственности за ядерный ущерб. Немаловажный аспект состоит в том, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих государств на ЗАЭС", – утверждают в ведомстве.

Также там высказались против участия в эксплуатации станций международных организаций.

Примечательно, что в своем заявлении МИД РФ почему-то упомянул международное право, хотя сама Россия продолжает упорно его игнорировать.

"В соответствии с международным правом, включая ключевые профильные конвенции, основную ответственность за обеспечение ядерной и физической ядерной безопасности на своей территории несут сами государства. В случае с ЗАЭС – это Российская Федерация, и никак иначе", – завершили свою абсурдную тираду в МИД РФ.

Запорожская АЭС

Как известно, Запорожская АЭС находится под оккупацией с марта 2022 года. За это время РФ серьезно милитаризировала объект – там разместили не только оккупантов, но и военную технику. Персонал АЭС частично заместили завезенными из РФ специалистами. Также сообщалось о систематическом давлении на украинцев, которые работали на станции.

В СМИ недавно заявили, что США хотят включить ЗАЭС в сделку о полезных ископаемых, которую Вашингтон намерен заключить с Украиной. До этого звучали сообщения о том, что Трамп предложил "американское владение" атомными станциями в Украине.

25 марта президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что ЗАЭС не будет работать без Украины и не будет работать на россиян. По его словам, чтобы восстановить работу станции после россиян понадобится 2-2,5 года.

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