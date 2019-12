В Абу-Даби появилась новая экскурсия по мечетям

Туристы в Абу-Даби теперь могут посетить пять исторических мечетей в рамках одной экскурсии.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов запущена новая экскурсия под названием «Тур по мечетям» (Mosques Tour Initiative): благодаря инициативе Комитета по туризму и культуре Абу-Даби гости эмирата смогут посетить пять исторических культовых зданий.

Читайте такжеВ столице ОАЭ появится уникальная зона для прогулок в мангровых лесах

Тур был разработан совместно с Генеральным управлением по исламским отношениям и пожертвованиям, передают russianemirates.com. Его задача – рассказать туристам об исламской истории, культуре и архитектуре в рамках Года толерантности.

В программу экскурсии вошли пять значимых мечетей: Большая мечеть шейха Заеда (Sheikh Sultan bin Zayed the First Mosque), мечеть Al Kareem в районе Al Marina, мечеть Al Aziz на острове Рим, мечеть шейха Заеда II в районе Al Khalidiyah (Sheikh Zayed bin Sultan the Second Mosque), а также Мечеть девы Марии, матери Исы (Mariam, Umm Eisa Mosque) в районе Al Mushrif.

Туристы смогут ознакомиться с правилами этикета при посещении мечетей, а также ролью религиозных сооружений в исламской обществе. Их также проинформируют об истории мечетей. Расписание экскурсийпока не появилось.