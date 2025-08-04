В Вайоминге подтвердили наличие огромных залежей высококачественной руды с редкоземельными элементами.

Месторождение редкоземельных элементов в Вайоминге под названием "Проект Халлек-Крик" может полностью изменить мировой баланс в этой области. Об этом пишет экологический портал Ecoticias.

Разрабатывать месторождение будет компания American Rare Earths Ltd., в чьей собственности оно находится. Однако, разработка повлияет на вес США в мире и сделать их ключевой силой в поставках основных материалов, необходимых для продвижения сектора чистой энергетики. Отмечается, что Вайоминг - это горнодобывающий штат, где есть вся необходимая инфраструктура для развития проекта, в том числе вода в нужном количестве. Также в Вайоминге много квалифицированных работников.

"Минерализация соответствует традиционным методам обработки, что является ключевым фактором в снижении эксплуатационных расходов. Благодаря более низкому уровню радиоактивных элементов, таких как уран и торий, распространенных в месторождениях редкоземельных металлов, воздействие на окружающую среду также, кажется, минимизировано", - говорится в материале.

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По оценкам, в "Проекте Халлек-Крик" находится до 2,63 миллиарда тонн редкоземельных элементов. Как отмечает портал, эта цифра обозначает объем породы, которая содержит следы редкоземельных элементов в высоких концентрациях и которые можно добыть экономически выгодным способом. Но в богатых породах может быть обнаружено гораздо больше редкоземельных элементов. Возможно, даже больше, чем во всей стране в целом.

В частности, месторождение содержит примерно 8,64 миллиона тонн общих оксидов редкоземельных элементов (TREO), включая элементы неодим (Nd) и празеодим (Pr). Они, а также имеющиеся в месторождении диспрозий и тербий, необходимы для производства электромобилей и других отраслей промышленности.

"Это один из немногих американских проектов, способных поставлять эти критически важные материалы в больших масштабах", - сказал генеральный директор Крис Гиббс в пресс-релизе American Rare Earths Ltd.

Как пишет mining.com, в компании также отметили, что значительная часть (26%) состоит из магнитных редкоземельных элементов. В свете экспортных ограничений, которые ввел Китай, они пользуются большим спросом. Ожидается, что месторождение будет удовлетворять спрос США в течение не менее 20 лет, а первое производство начнется в 2029 году.

Ситуация с редкоземельными металлами в мире

Как писал УНИАН, в июне резко вырос экспорт редкоземельных магнитов из Китая в США. Аналитики трактуют это, как возобновление поставок материалов для производства электромобилей и ветряных турбин. Экспорт вырос на фоне заключения сделок, в которых поставки редкоземельных минералов и магнитов в США связали с восстановлением продаж микрочипов Nvidia в Китай.

Напомним также, что по данным The Wall Street Journal Китай использует контроль над редкоземельными металлами как инструмент принуждения и шантажа. В частности, в отношении Японии.

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