4 августа местами в Украине будут дожди / фото УНИАН

С началом новой рабочей недели в Украине сохранится теплая и даже жаркая погода, только на западе страны температура немного снизится. Дождей станет больше. 4 августа мокро будет на западе и местами на левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, гроза.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.
  • В Тернополе 4 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
  • В Виннице сегодня будет +14°...+29°, преимущественно ясно.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, практически безоблачно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, дождь.
  • В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +21°, днем +31°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
  • В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +19°...+32°, небольшой дождь.
  • В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +19°, днем +31°.
4 августа местами на западе температура снизится / фото УНИАН

4 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза, то будет много сена.  

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