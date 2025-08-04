С началом новой рабочей недели в Украине сохранится теплая и даже жаркая погода, только на западе страны температура немного снизится. Дождей станет больше. 4 августа мокро будет на западе и местами на левобережье. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +28°.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +23°, гроза.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +27°, гроза.
- В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.
- В Тернополе 4 августа ночью будет +17°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°, гроза.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +17°, днем +26°, небольшая облачность, дождь с грозой.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +29°, небольшой дождь.
- В Виннице сегодня будет +14°...+29°, преимущественно ясно.
- В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+27°, небольшая облачность.
- В Черкассах сегодня будет ночью +19°, днем +28°, практически безоблачно.
- В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +18°...+27°, дождь.
- В Одессе 4 августа - ясно, температура ночью +21°, днем +31°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно.
- В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +35°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +32°, практически безоблачно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +26°, небольшая облачность, дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +27°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +19°...+32°, небольшой дождь.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +31°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +19°, днем +31°.
4 августа - какой сегодня праздник, приметы погоды
4 августа - день Марии Магдалины. В этот день девушки утром, до восхода солнца, выходили на луга и собирали росу. Если гроза, то будет много сена.