Трамп подтвердил, что санкции против России будут введены.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпосланник Стив Уиткофф отправится в Россию на этой неделе. Во время беседы с журналистами он сказал, что Уиткофф может посетить Россию в среду или четверг.

"Он, возможно, поедет, думаю, на следующей неделе, в среду или четверг, возможно, поедет в Россию. Они хотели бы видеть его. Они попросили, чтобы он встретился, и посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп.

Трамп также снова повторил, что, если Россия не согласится на прекращение огня в Украине до дедлайна, он введет санкции, однако отметил, что россияне хорошо умеют их обходить.

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"Санкции будут, но, кажется, они достаточно хорошо избегают санкций. Знаете, они хитрые персонажи, и они достаточно хорошо избегают санкций, так что посмотрим, что произойдет", - сказал американский президент.

Отвечая на вопрос о том, каким будет послание Стива Уиткоффа к россиянам и могут ли они еще избежать санкций, Трамп сказал, что необходимо заключить соглашение, которое позволит остановить гибель людей.

Он напомнил, что недавно были обнародованы данные об огромных потерях среди российских военных, а также тысячах погибших украинцев.

Трамп и война в Украине

Трамп объявил о визите Уиткоффа в Москву еще на прошлой неделе. При этом посол США при НАТО Мэтт Уитакер заявлял, что этот визит может принести "определенные результаты", которые приблизят окончание войны в Украине.

Также напомним, Кроме того, уже 8 августа истекает срок действия ультиматума президента США Дональда Трампа, который он выдвинул Москве. Если Кремль не согласится на прекращение войны, Трамп пообещал установить 100% пошлины на импорт из любых стран, которые продолжают покупать российскую нефть.

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