К Лувру Абу-Даби запустили экскурсии на каяках

В столице Объединенных Арабских Эмиратов запустили экскурсии на каяках по окрестностям красивейшего музея города.

С тех пор как Лувр Абу-Даби открыл свои двери в 2017 году, его потрясающая архитектура успела поразить сотни туристов со всего мира.

Читайте такжеПрезидентский дворец ОАЭ откроют для туристов

Теперь у туристов появилась уникальная возможность увидеть музей с совершенно новой перспективы - в столице запустились туры на каяках, передает russianemirates.com. За 120 дирхамов ($33) желающие получают возможность подплыть к новой достопримечательности города. В стоимость входит прокат снаряжения и спасательных жилетов.

Каждый тур длится 60 минут. Гостей сопровождают профессиональные инструкторы и гиды. Дети в возрасте от 6 до 12 лет должны сопровождаться родителями или опекунами.

Экскурсии по пятницам и субботам с 10 до 17:30 проводит компания Seahawk.