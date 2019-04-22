К Лувру Абу-Даби запустили экскурсии на каяках
10:09, 22 апреля 2019Новости туризма
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов запустили экскурсии на каяках по окрестностям красивейшего музея города.
Абу-Даби \ REUTERS
С тех пор как Лувр Абу-Даби открыл свои двери в 2017 году, его потрясающая архитектура успела поразить сотни туристов со всего мира.
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Теперь у туристов появилась уникальная возможность увидеть музей с совершенно новой перспективы - в столице запустились туры на каяках, передает russianemirates.com. За 120 дирхамов ($33) желающие получают возможность подплыть к новой достопримечательности города. В стоимость входит прокат снаряжения и спасательных жилетов.
Каждый тур длится 60 минут. Гостей сопровождают профессиональные инструкторы и гиды. Дети в возрасте от 6 до 12 лет должны сопровождаться родителями или опекунами.
Экскурсии по пятницам и субботам с 10 до 17:30 проводит компания Seahawk.
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