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К Лувру Абу-Даби запустили экскурсии на каяках

10:09, 22 апреля 2019
Новости туризма
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Абу-Даби \ REUTERS

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Теперь у туристов появилась уникальная возможность увидеть музей с совершенно новой перспективы - в столице запустились туры на каяках, передает russianemirates.com. За 120 дирхамов ($33) желающие получают возможность подплыть к новой достопримечательности города. В стоимость входит прокат снаряжения и спасательных жилетов.

Каждый тур длится 60 минут. Гостей сопровождают профессиональные инструкторы и гиды. Дети в возрасте от 6 до 12 лет должны сопровождаться родителями или опекунами.

Экскурсии по пятницам и субботам с 10 до 17:30 проводит компания Seahawk.

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Теги: #туристы#экскурсии#лувр Абу-Даби