Егор Чернев заявил, что ТЦК и Минобороны имеют достаточно инструментов для проведения мобилизации без практикования "бусификации".

Случаи "бусификации" все еще есть в Украине, заявил народный депутат Егор Чернев. Говоря на эту резонансную тему в эфире День.LIVE он сообщил, что профильный парламентский комитет неоднократно вызывал на свои заседания представителей министерства обороны из-за таких случаев.

"К сожалению все еще есть случаи бусификации. И честно говоря, мы принимали новый закон о мобилизации для того, чтобы дать больше полномочий ТЦК и убрать их с улиц", - сказал нардеп.

По словам Чернева, "в большей степени" закон сработал.

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"Потому что эта обязанность - обновить свои данные - предоставила больше информации ТЦК, чтобы они присылали повестки, а не хватали людей на улицах", - отметил он.

Народный избранник отметил, что благодаря закону показатели мобилизации выросли.

"Да, возможно они не покрывают всех потребностей армии, но это все равно не повод таким образом забрать людей", - подчеркнул Чернев.

Он заявил, что ТЦК и Минобороны имеют достаточно инструментов для проведения мобилизации без практикования "бусификации". Нардеп добавил:

"И мы уже провели не знаю сколько заседаний нашего комитета, вызывая представителей Министерства обороны, чтобы они прекратили эту практику. У них есть достаточно инструментов".

Мобилизация в Украине - проблема "бусификации"

Как сообщал УНИАН, офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич сказал, что "бусификации" в Украине удалось бы избежать, если бы все военнообязанные соблюдали закон и вовремя обновляли свои военно-учетные данные.

По словам военного и председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, "бусификацию", как правило, применяли среди уклонистов и людей, которые находились в розыске.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее также прокомментировал инциденты с заталкиванием людей в "бусики" во время мобилизации.

По его словам, это несоизмеримые цифры если говорить тех, кого силой сажали представители ТЦК в "бусики" с одной стороны, и тех, кто идет защищать свою страну добровольно. В то же время, подчеркнул он, случаи принудительной мобилизации информационно масштабируются и это активно использует РФ.

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