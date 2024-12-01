Дуткевич считает, что государство делает все возможное, чтобы повернуть мобилизацию в сторону справедливости.

"Бусификации" в Украине удалось бы избежать, если бы все военнообязанные соблюдали закон и вовремя обновляли свои военно-учетные данные. Об этом заявил офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич в эфире Espreso.

"На самом деле никакой "бусификации" не было бы, если бы граждане соблюдали закон. То есть своевременное обновление данных, поход в ТЦК и все то, о чем говорится в законе о мобилизации. Впрочем, этого не происходит. Поэтому у нас есть "бусификация" нарушителей закона о мобилизации", - сказал он.

Офицер отметил, что мобилизация является сложным процессом. По его словам, государство делает все возможное, чтобы повернуть этот процесс в сторону справедливости.

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Дуткевич добавил, что рекрутинговые центры способны подобрать оптимальные должность и подразделение для рекрута, которые будут соответствовать его навыкам и знаниям.

"Однако хочу подчеркнуть, что система рекрутинга, которая у нас вводится, дает возможность человеку самому определять свою судьбу. Я не говорю, что это 100% так, потому что различные факторы могут повлиять на попадание рекрута в то или иное подразделение и должности - это война. Впрочем, когда человек приходит в рекрутинговый центр и имеет определенный багаж знаний, который можно применить на войне, то получит именно ту должность, которая лучше всего ему подходит", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны раскрыли детали по реформе ВВК. Отмечается, что украинцам больше не придется идти в ТЦК, чтобы пройти комиссию.

Кроме того, в ВСУ объяснили, мобилизуют ли украинцев после прохождения базовой военной подготовки. Такая массовая подготовка нужна, чтобы уменьшить шансы на повторную агрессию в будущем, отмечают военные.

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