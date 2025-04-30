Отныне девушка также уже сменила имя и объяснила, как чувствует себя после трансгендерного перехода.

Сын знаменитого американского актера Роберта Де Ниро сообщил, что совершил трансгендерный переход. В прошлом 29-летний Аарон, а сейчас девушка Айрин, рассказала, как решилась на такие кардинальные изменения и показалась в сети в новом облике.

Как известно, сына звезде картин "Таксист", "Крестный отец", "Нулевой день", "Стажер" родила суррогатная мать, когда он находился в отношениях с моделью Туки Смит. В интервью для издания Them Айрин поделилась, что о трансгендерном переходе она задумалась в 28 лет. Девушка колебалась, но потом решила, что пока для этого еще есть время. В прошлом году она начала принимать гормональные препараты. Сейчас внешне Айрин больше похожа на женщину, чем на мужчину. Она показалась в сети с розовыми дредами, с маникюром и в розовой одежде.

По ее словам, еще в подростковом возрасте она чувствовала себя некомфортно в мужском теле. Более того, еще во время учебы в школе тогда еще Аарон совершил каминг-аут. Со временем его все больше вдохновляли трансгендерные женщины, которые и повлияли на решение осуществить трансгендерный переход.

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"Трансгендерные женщины являются честными и открытыми. Я такая: знаете что? Возможно, для меня еще не поздно? Возможно, я могу начать? Я думаю, что большой частью (моего перехода - УНИАН) является также влияние на меня, со стороны темнокожих женщин. Я думаю, что принятие этой новой идентичности, а также большая гордость за свой цвет кожи, заставляет меня чувствовать себя ближе к ним в определенном смысле", - поделилась женщина.

В то же время Айрин не скрывает, что переживает из-за мнения своих родных относительно ее трансгендерного перехода. Она не уверена, что семья с радостью воспримет ее решение и поддержит ее.

"Я думаю, что часть меня волнуется, что моя семья, возможно, все еще будет считать меня такой, какой я была до перехода", - рассказала дочь Роберта Де Ниро.

Она стремится стать примером для других, кто боится решиться на трансгендерный переход. Айрин отмечает, что нужно воспринимать себя и не бояться изменений, если они необходимы. После перехода девушка хочет заниматься моделингом и попробовать себя в актерстве, однако за помощью к известным родителям звездная дочь обращаться не планирует, потому что для нее важно достичь успеха самостоятельно.

Напомним, ранее стало известно, что Роберт Де Ниро получит Золотую пальмовую ветвь на кинофестивале в Каннах. Почетную награду артисту вручат за вклад в мировой кинематограф. Знаменитость уже прокомментировал получение главной награды кинофестиваля.

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