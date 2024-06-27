В целом система мобилизации на сегодня работает гораздо эффективнее, чем это было, подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал инциденты с заталкиванием людей в "бусики" во время мобилизации.

"Да, мы воюем за демократические ценности, но, к сожалению, идеального мира и жизни не существует. Сложно после двух лет войны побороть внутренние страхи. Это с одной стороны. С другой – не все готовы признать, что война является сверхсложной и, несмотря на страхи, в ней надо участвовать. Также не все готовы к долгой сложной коммуникации, имею в виду тех, кто организует бусики. Они готовы к более короткой коммуникации, соответственно репрессивного типа. Идеальных конструкций не бывает. Хотелось бы иметь идеальный разговор, где с одной стороны государство расставляет правильные акценты, а с другой – общество, несмотря на свои страхи, тоже понимает, о чем идет речь. Но так не работает, люди разные, они используют те технологии, которые для них понятны", – сказал он в интервью Новости.LIVE.

По словам Подоляка, если говорить о "бусиках" или других "репрессивных методах", надо посмотреть процент, сколько таких случаев насчитывается в определенном ТЦК, и являются ли они системными.

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"Думаю, цифра несопоставима между теми, кого забирают насильно защищать страну и кто идет это делать добровольно. А еще мы живем в хейтовые информационные времена, поэтому один случай принудительной мобилизации будет информационно масштабирован. Ну и такие случаи активно использует РФ. Но это понятно, потому что это контринформация и контрпропаганда", – добавил он.

Советник руководителя ОП отметил, что сегодня мобилизация в Украине все же проходит в другом формате – работает соответствующий закон, а украинское общество "гораздо более осознанное, чем может показаться на первый взгляд".

"Оно принимает для себя сложное решение, и все же мобилизация проходит неплохо. Однако единичные случаи существования принудительной мобилизации все еще есть, но они не массовые. Однако и они будут использоваться в рамках контринформационной работы и будут масштабироваться. Тем более есть социальные сети, которые Украина точно не контролирует – тот же тик-ток. Там один случай снимается с разных камер и показывается под разными ракурсами", – говорит Подоляк.

В целом, система мобилизации на сегодня работает гораздо эффективнее, чем это было, говорит он.

"Потому что ставки в этой войне сейчас очень высоки – или существование недогосударства РФ, или существование суверенного государства Украина. Безусловно, количество людей на линии фронта должно быть гораздо больше. Не все готовы добровольно", – продолжил Михаил Подоляк.

Советник отметил, что многие на линии фронта нуждаются в ротации. Поэтому надо понимать количество людей, которые могут быть мобилизованы. В то же время точную цифру он называть отказался, поскольку это "опция Ставки Главнокомандующего".

"Нам эта цифра известна. Число домобилизованных в рамках нового закона количественно устраивает Генштаб. Соответственно, они могут планировать и процедуры ротации, и другие процедуры", – подчеркнул он.

В то же время на вопрос о том, почему же нельзя запретить "бусики", Подоляк ответил, что "вы не можете все запретить, или все разрешить".

"Люди могут заниматься своей работой и использовать те инструменты, которые кажутся им нормальными. Я бы хотел, чтобы были государства, и сейчас я не только об Украине, которые вообще никогда не нарушают прав людей или не создают таких ситуаций. Но мир не идеален. Это только в Голливуде можно снять фильм "Идеальный мир", и даже там говорится о том, что все очень сложно", – резюмировал Михаил Подоляк.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

Сейчас в Украине нет планов и предложений по снижению мобилизационного возраста до 21 года, как и планов снизить планку с 60 до 50 лет, заявил советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, сейчас в профильном комитете Рады обсуждается экономическое бронирование.

В то же время народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев говорит, что цифры по количеству мобилизованных за последние месяцы после вступления в силу закона о мобилизации, увеличились в разы.

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