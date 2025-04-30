Отмечается, что в реальном бою победа может зависеть от двух факторов.

С начала интеграции американских истребителей F-16 в арсенал Украины возникли вопросы об их эффективности против российских самолетов Су-35. Сторонники F-16 подчеркивают его маневренность, надежность и меньшую радиолокационную заметность по сравнению с крупным Су-35. Также победа украинских пилотов на F-16 будет зависеть от тактики и мастерства. Об этом пишет экс-консультант Пентагона, эксперт по иностранным военным делам в Фонде им. Казимира Пулаского в Варшаве Рубен Джонсон в своей статье для 19FortyFive.

"У Воздушных сил Украины есть подготовленные пилоты F-16, которые постепенно расширяют типы и количество выполняемых задач. Вопрос заключается в том, как эти самолеты покажут себя против более мощных российских истребителей, когда начнут участвовать в воздушных боях… Существуют разные мнения о том, как F-16 покажет себя в бою против Су-35 поколения 4+++", - говорится в публикации.

Напоминается, что опытный боевой пилот F-16, отставной подполковник ВВС США Дэн "Ту Догс" Хэмптон ранее описывал F-16 как "более выносливый" самолет и заявил, что предпочел бы американский истребитель в бою:

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"Я бы не стал ставить на Су-35 или любой другой российский самолет".

F-16 и Су-35: главные преимущества

Хэмптон сравнил F-16 и Су-35 как "Давида против Голиафа". По его словам, у Су-35 размах крыла почти 15 метров и длину 21 метр, тогда как у F-16 - размах 10 метров и длина менее 15 метров. Так что, Су-35 "слишком крупный", и это делает его "не таким хорошим самолетом", по мнению пилота.

Как говорится в статье, у самолетов F-16 не только меньше, но и имеет более легкий композитный корпус. Фонарь "пузырь" обеспечивает пилоту лучший обзор, а боковая ручка управления дает более высокую маневренность по сравнению с российским тяжелым двухмоторным истребителем.

Преимущество Су-35 заключается в его радаре. Дело не в том, что американские радары хуже, а в том, что Украине поставлены старые модели F-16, не оснащенные современными радарами, отметил автор.

"В реальном бою победа может зависеть от двух факторов: сможет ли F-16 подойти достаточно близко, чтобы использовать свои ракеты с меньшей дальностью, и смогут ли украинские пилоты за счет маневренности обыграть Су-35", - констатировал Рубен Джонсон.

Истребители F-16 в Украине - актуальное

Напомним, как анее писал УНИАН, украинские F-16 постепенно переходят от осторожного использования к эффективным операциям на передовой.

По словам военных аналитиков, истребители F-16 активно используются на линии боевого соприкосновения и в приграничных участках. Они качественно работают как один из элементов противовоздушной обороны Украины.

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