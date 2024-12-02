Эта тема интересна некоторым политикам, чтобы поднять свои рейтинги, считает Тимочко.

"Бусификацию", как правило, проводили среди уклонистов и людей, которые находились в розыске. Об этом заявил военный и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Radio NV.

"Раньше этим действительно занимались работники центров комплектования, но они не просто шли и ловили людей на дороге. Это, как правило, был уклонист или человек, который находился в розыске. И да, они действительно были обязаны доставить. Другой вопрос, что происходило сопротивление", - заявил он.

Также, по словам Тимочко, этот вопрос широко освещали медиа и политики ради своих рейтингов.

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"Это раскручивалось в медиа и подавалось, как хотели. И политикам это выгодно, всегда хочется кого-то обиженного защитить, это политические рейтинги. И медийно нарезалось кусками и передавалось", - отметил председатель Совета резервистов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, офицер группы коммуникаций штаба 125-й ОБр ТрО Андрей Дуткевич заявил, что "бусификации" в Украине удалось бы избежать, если бы все военнообязанные соблюдали закон и вовремя обновляли свои военно-учетные данные.

"На самом деле никакой "бусификации" не было бы, если бы граждане соблюдали закон. То есть своевременное обновление данных, поход в ТЦК и все то, о чем говорится в законе о мобилизации. Впрочем, этого не происходит. Поэтому у нас есть "бусификация" нарушителей закона о мобилизации", - сказал он.

Офицер отметил, что мобилизация является сложным процессом. По его словам, государство делает все возможное, чтобы вернуть этот процесс в сторону справедливости.

Дуткевич добавил, что рекрутинговые центры способны подобрать оптимальные должность и подразделение для рекрута, которые будут соответствовать его навыкам и знаниям.

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