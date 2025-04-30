По словам военного, перед оккупацией полуострова Россия хотела доказать местному населению, что обеспечит его лучшими условиями, чем Украина.

Перед тем, как оккупировать Крым, Россия пыталась показать местному населению "величие" и "могущество" своей страны. Об этом рассказал генерал-майор Илья Павленко в интервью "РБК-Украина".

"Основная их идея заключалась в том, чтобы сформировать у местного населения убедительное представление о величии, могуществе, экономической независимости России и в целом лучших условиях пребывания Крыма в составе Российской Федерации", - отметил военный.

Он отметил, что у россиян также появилась идея показать, что условия службы для российских военных существенно лучше, чем для украинских. Поэтому тогда российским солдатам значительно подняли зарплаты. К примеру, в то время украинские офицеры получали около 3-4 тысяч гривен, а полковники примерно 6, то российский капитан 3 ранга имел зарплату около 60 тысяч гривен.

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Павленко отметил, что тогда украинским военным и сотрудникам спецслужб начали поступать предложения перейти на сторону РФ. Многие из них шли на это из-за высоких зарплат, однако позже их постепенно уменьшали.

Также, по словам генерала, россияне влияли на жителей Крыма и через культуру. В частности, на полуострове они организовывали различные празднования, особенно ко Дню Черноморского флота. Кроме того, они привозили в Крым в то время известных звезд, поэтому местные жители формировали свое мнение о том, как много живут в России.

Военный рассказал, что к этому также был привлечен тогдашний мэр Москвы Юрий Лужков, которому поручили построить в Крыму такие дома, чтобы у украинцев "глаза на лоб полезли". Также начали отстраивать церкви.

"И понятно, что параллельно спецслужбами происходило проникновение в органы местной власти. Плюс они там держали очень много пророссийских партий, которые буквально финансировались из Москвы. Их задача заключалась в том, чтобы периодически ходить с плакатами и показывать, что Крым - это Россия, проводить какие-то дебаты, выдвигать своих депутатов", - добавил Павленко.

Вопрос Крыма в российско-украинской войне

Ранее журналисты Sky News объяснили, почему Крым критически важен для Украины и РФ. По их словам, для обеих сторон Крым имеет ключевое значение для контроля над деятельностью в Черном море, которое является важнейшим коридором для мировых поставок зерна и других товаров.

Также Крым играет важную роль в боевых действиях, ведь перед полномасштабным вторжением Москва перебросила туда войска и оружие, что позволило России быстро захватить значительную часть юга Украины в первые недели ее агрессии.

В то же время сообщалось, что президент США Дональд Трамп думает, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы готов отказаться от Крыма. По его словам, во время встречи в Ватикане стороны успели обсудить вопрос оккупированного полуострова.

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