В первые два года присяжные будут рассматривать только дела, где предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, как высшая мера.

Принятые сегодня в парламенте законопроекты, которые вводят суды присяжных в Украине по примеру тех, которые работают в США и странах ЕС. Об этом сказал народный депутат Украины Павел Фролов на брифинге по поводу принятия сегодня в парламенте законопроектов 3843 и 3844.

"На сегодня в Украине судопроизводство осуществляет 3 института - судьи единолично, коллегия судей и суд присяжных. В Украине действительно был введен Партией регионов так называемый суд присяжных - просто взяли и в Уголовно процессуальном кодексе назвали институт "народных заседателей" судом присяжных, на которых судьи имеют большое влияние. Поэтому это не суд присяжных, действующий в Украине, а это институт народных заседателей, который был еще в советское время", - подчеркнул он.

По его словам, сегодня парламент принял два законопроекта, которые вводят классический суд присяжных. Предусмотрено, что суд присяжных будет состоять из восьми присяжных и двух запасных, на случай, если кто-то выбывает по состоянию здоровья или по уважительным обстоятельствам. Он отметил, что решение о виновности лица будут принимать именно присяжные.

Фролов отметил, что первые два года суд присяжных будет рассматривать по заявлению обвиняемого, только те дела, за которые предусмотрено пожизненное лишение свободы, то есть за тяжкие преступления. После двух лет будет предусмотрено рассмотрение тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание от 10 лет. Присяжные не будут рассматривать дела, касающиеся коррупционных преступлений, преступлений, касающихся несения военной службы, преступления против мира, безопасности.

Фролов рассказал, кто может стать присяжным и как их будут выбирать.

"Это обязанность быть присяжным. За счет реестра избирателей, за счет реестра налогоплательщиков будет сформирован реестр кандидатов в присяжные, в который будут включены все граждане, которые старше 21 года. И соответственно будет фактически жеребьевка жителей соответствующей области, соответственно региона и они будут вызываться в суд присяжных. Будет отбираться 30 кандидатов, но потом, согласно решению суда и ходатайствам сторон обвинения, из них будет отобрано 10 - восемь основных, два запасных, которые будут непосредственно слушать дело", - пояснил нардеп.

По его словам, для того, чтобы лицо было признано виновным, предусмотрено, что семь из восьми или восемь из восьми присяжных должны проголосовать за то, что лицо виновно. Он добавил:

"Предусмотрено предоставить присяжным на время выполнения их обязанностей гарантии неприкосновенности, как у судей, то есть, арест, привлечение к ответственности, задержание может быть только с согласия Высшего Совета правосудия. Также предусмотрено предоставить им финансовые гарантии присяжным на уровне судьи первой инстанции, то есть это 63 тысячи гривен в месяц, в соответствии с тем сколько дней они привлекаются к исполнению обязанностей в суде присяжных".

Еще один из соавторов законопроекта, народный депутат Украины Павел Павлиш отметил, что с принятием этих законов в Украине будет отход от тех рудиментов - народных заседателей, которых в народе называли просто "кивалами", потому что они не принимали фактически решения.

"А здесь мы говорим о классическом суде присяжных, где они должны принимать вердикт, который потом уже будет вступать в законную силу. Если этот закон будет принят и вступит в силу, то в Украине заработают присяжные, которых мы видели в разных кинофильмах", - подчеркнул он.

По его словам, в первые два года присяжные будут рассматривать только дела, где предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, как высшая мера, а тех дел до войны было до 60 в год. Павлиш подчеркнул:

"То есть, фактически, эта реформа предусматривает два года на то, чтобы не привлекалось большого количества населения к делам, потому что это небольшое количество дел на всю страну. Но на основании этого оттестирована эта система".

По его словам, на присяжных за первые два года будет тратиться, по прогнозам, где-то 12 млн гривень в год.

Реформа института присяжных - детали

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 5 декабря, приняла в первом чтении законопроекты о введении классического суда присяжных в Украине. Речь идет о законопроектах с регистрационными номерами 3843, 3844. Ими определены, в частности, порядок регистрации кандидатов в присяжные; их подготовка к участию в судебном процессе; этапность распространения юрисдикции суда присяжных на различные категории дел; оптимальное количество основных и запасных присяжных для рассмотрения дела и их полномочия; обязательность вердикта суда присяжных, статус присяжных; порядок отбора присяжных.

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