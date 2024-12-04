Повышение налогов для ФЛП будут действовать с 1 января 2025 года.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9319 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законодательные акты относительно стимулирования развития цифровой экономики в Украине.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующее решение проголосовали 268 народных депутатов.

Отмечается, что именно в этом документе была правка, по которой предполагается, что введение военного сбора для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) вступит в силу с 1 января 2025 года, а не "задним числом" с октября, как это было предусмотрено налоговым законопроектом 11416д.

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Повышение налогов в Украине - главные новости

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о повышении налогов, который был принят Радой еще 10 октября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что закон вступит в силу с 1 декабря. Однако вечером 28 ноября народный депутат Даниил Гетманцев сообщил, что ввиду срока публикации закона, он вступит в силу с 29 ноября. Таким образом, если в течение 28 дней ноября в Украине действовала ставка 1,5% военного сбора, то в последние два дня ноября она должна была составлять уже 5%.

Однако нардеп Ярослав Железняк сообщил, что закон о повышении налогов все же вступит в силу с 1 декабря, а не с 29 ноября, как об этом сообщал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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