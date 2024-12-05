Присяжным предоставляются гарантии неприкосновенности судей на время выполнения ими обязанностей в суде.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о введении классического суда присяжных в Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.

"Парламент принял за основу разработанные мной вместе с коллегами законопроекты 3843, 3844 о введении классического суда присяжных в Украине ("за" 232 и 237)", - написал он.

Фролов объяснил, что это пакет важных проектов законов, в которых зафиксирован:

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порядок регистрации кандидатов в присяжные;

их подготовка к участию в судебном процессе;

этапность распространения юрисдикции суда присяжных на различные категории дел;

оптимальное количество основных и запасных присяжных для рассмотрения дела и их полномочия;

обязательность вердикта суда присяжных, статус присяжных;

порядок отбора присяжных и тому подобное.

Так, отметил депутат, предусмотрено, что вердикт присяжных о виновности лица считается принятым, если за него проголосуют не менее 7 из 8 присяжных.

Быть присяжным - гражданская обязанность, возраст присяжных - от 21 года. Также присяжным предоставляются гарантии неприкосновенности судей на время исполнения ими обязанностей в суде (задержание, содержание под стражей и арест - с согласия Высшего совета правосудия).

Кроме того, как сообщил Фролов, присяжный получит вознаграждение на уровне должностного оклада судьи местного суда (в 2024 году - 63 тыс. грн в месяц), также возмещаются расходы на проезд, аренда жилья и суточные.

"Напомню, что единственный способ вернуть доверие к суду - это разделить ответственность за решение с обществом и внедрить классический суд присяжных", - добавил депутат.

Последние решения Верховной Рады

Как сообщал УНИАН, ранее ВР поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, что предусматривает, в частности запрет рекламы азартных игр. Предусматривается, в частности ликвидация КРАИЛ и создание вместо него (до 1 апреля 2025 года) нового уполномоченного органа.

Кроме того, внедряется механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям.

Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада исправила собственную ошибку и приняла закон о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров даже если они идут на сделку со следствием.

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