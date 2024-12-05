Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроекты о введении классического суда присяжных в Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Фролов.
"Парламент принял за основу разработанные мной вместе с коллегами законопроекты 3843, 3844 о введении классического суда присяжных в Украине ("за" 232 и 237)", - написал он.
Фролов объяснил, что это пакет важных проектов законов, в которых зафиксирован:
- порядок регистрации кандидатов в присяжные;
- их подготовка к участию в судебном процессе;
- этапность распространения юрисдикции суда присяжных на различные категории дел;
- оптимальное количество основных и запасных присяжных для рассмотрения дела и их полномочия;
- обязательность вердикта суда присяжных, статус присяжных;
- порядок отбора присяжных и тому подобное.
Так, отметил депутат, предусмотрено, что вердикт присяжных о виновности лица считается принятым, если за него проголосуют не менее 7 из 8 присяжных.
Быть присяжным - гражданская обязанность, возраст присяжных - от 21 года. Также присяжным предоставляются гарантии неприкосновенности судей на время исполнения ими обязанностей в суде (задержание, содержание под стражей и арест - с согласия Высшего совета правосудия).
Кроме того, как сообщил Фролов, присяжный получит вознаграждение на уровне должностного оклада судьи местного суда (в 2024 году - 63 тыс. грн в месяц), также возмещаются расходы на проезд, аренда жилья и суточные.
"Напомню, что единственный способ вернуть доверие к суду - это разделить ответственность за решение с обществом и внедрить классический суд присяжных", - добавил депутат.
Последние решения Верховной Рады
Как сообщал УНИАН, ранее ВР поддержала усиление контроля за игорным бизнесом, что предусматривает, в частности запрет рекламы азартных игр. Предусматривается, в частности ликвидация КРАИЛ и создание вместо него (до 1 апреля 2025 года) нового уполномоченного органа.
Кроме того, внедряется механизм, который ограничит доступ к нелегальным игорным веб-сайтам и мобильным приложениям.
Также нардеп Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада исправила собственную ошибку и приняла закон о возвращении нормы о конфискации имущества коррупционеров даже если они идут на сделку со следствием.