Сладкий праздник: топ-3 самых удивительных рецептов с шоколадом (видео)
15:59, 11 июля 2019Общество
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11 июля любители сладкого отмечают Всемирный день шоколада.
Топ-3 самых удивительных рецептов с шоколадом
Некоторые шоколатье уверены, что нет такого продукта, который плохо сочетался бы с шоколадом.
УНИАН подобрал топ самых странных рецептов с шоколадом.
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Соленый огурец в шоколаде
Самый простейший и быстрый рецепт. Берем соленый огурец и вмокаем его в жидкий шоколад.
Кузнечики в шоколаде
Берем уже поджаристые кузнечики. Их вмокаем в шоколад и подаем к разным фруктам (выбираем по сезону).
Сало в шоколаде
Берем шоколад Nutella и размазываем его по стенкам сосуда. В один сосуд на дно добавляем цедру лимона, в другой черный молотый перец. Берем кусочки сала и кладем в шоколад. Сверху все замазываем шоколадом и ставим на час в морозильную камеру. Через час необычная «конфета» готова к употреблению.
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