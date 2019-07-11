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Сладкий праздник: топ-3 самых удивительных рецептов с шоколадом (видео)

15:59, 11 июля 2019
Общество
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УНИАН подобрал топ самых странных рецептов с шоколадом.

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Соленый огурец в шоколаде

Самый простейший и быстрый рецепт. Берем соленый огурец и вмокаем его в жидкий шоколад.

Кузнечики в шоколаде

Берем уже поджаристые кузнечики. Их вмокаем в шоколад и подаем к разным фруктам (выбираем по сезону).

Сало в шоколаде

Берем шоколад Nutella и размазываем его по стенкам сосуда. В один сосуд на дно добавляем цедру лимона, в другой черный молотый перец. Берем кусочки сала и кладем в шоколад. Сверху все замазываем шоколадом и ставим на час в морозильную камеру. Через час необычная «конфета» готова к употреблению.

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Теги: #шоколад#тяга к сладкому#рецепт