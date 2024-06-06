Вымершая колоссальная кошка Acinonyx pleistocaenicus была самым крупным видом гепарда из когда-либо живших, как выяснили ученые.

Археологи выявили самый крупный в мире вид гепардов после анализа окаменелостей черепа этого чудовища. Колоссальный хищник был таким же тяжелым, как самые большие современные кошки, и более чем в три раза тяжелее современных гепардов.

Вид Acinonyx pleistocaenicus бродил по Евразии примерно от 1,3 миллиона до 500 000 лет назад. Впервые он был описан в 1925 году на основе фрагмента нижней челюсти из провинции Шаньси на севере Китая, пишет Live Science.

В новом исследовании исследователи проанализировали эти останки вместе с недавно обнаруженными окаменелостями из Китая и оценили вес животного на основе длины черепа, высоты коренного зуба и ширины костной структуры, соединяющей череп и позвоночник. Известно, что он является точным предиктором массы тела у млекопитающих.

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Они обнаружили, что A. pleistocaenicus, вероятно, весил более 130 кг и мог достигать 190 кг - по размеру и весу он аналогичен современному тигру (Panthera tigris) или льву (Panthera leo). Он был значительно тяжелее современных африканских гепардов (A. jubatus), вес которых составляет от 34 до 64 килограммов.

Недавно проанализированные окаменелости включали две челюсти, или верхнюю челюстную кость, обнаруженные в 2021 году в пещере Цзиньюань в провинции Ляонин на северо-востоке Китая, и часть черепа, первоначально обнаруженную в 1930-х годах в системе пещер Чжоукоудянь в Пекине, которая ранее была ошибочно идентифицирована как череп доисторической гиены. Все три экземпляра датируются примерно 780 000 лет назад, во время плейстоцена (от 2,6 до 11 700 лет назад).

Команда определила эти окаменелости как A. pleistocaenicus благодаря характерному высокому черепу с толстыми стенками и необычно широкой морде, а также другим характерным особенностям. Исследователи также обнаружили, что вымершие гигантские гепарды имели поразительное сходство с современными африканскими гепардами. Например, расположение зубов гигантских гепардов и костное пространство за носом соответствуют уникальным особенностям современных гепардов.

Исследователи описали свои выводы в исследовании, опубликованном 15 мая в журнале Quaternary Science Reviews.

A. pleistocaenicus вымер около 500 000 лет назад. На гибель этого огромного гепарда, скорее всего, повлияло изменение климата, произошедшее во время переходного периода среднего плейстоцена, рассказал Цигао Цзянцзо, палеонтолог из Китайской академии наук в Пекине. В это время Земля перешла от ледниковых периодов, повторяющихся каждые 41 000 лет, к более длительным и сильным ледниковым периодам каждые 100 000 лет, что привело к более длительным и интенсивным периодам холода, прерываемым более длительными периодами тепла.

На одном из участков исследователи также идентифицировали другой вид вымершего гепарда, A. intermedius, который, по их мнению, является отдельным видом, а не просто меньшим потомком A. pleistocaenicus. Это указывает на неповоротливого зверя. A. pleistocaenicus, вероятно, был заменен более мелким видом гепарда.

"Мы надеемся, что наше исследование сможет предоставить больше информации об эволюции и распространении гепардов, подчеркнув прошлый успех этой удивительной линии кошек в Евразии", - сказал Цзянцзо.

Новости о древних животных

Полные окаменелости огромной акулы, жившей рядом с динозаврами, раскрывают важную информацию об этом загадочном хищнике, в том числе о том, что он является древним родственником большой белой акулы.

Акулы рода Ptychodus были впервые обнаружены в середине восемнадцатого века. Описания этого рода в основном основаны на их зубах, которые могли достигать почти 22 дюймов (55 см) в длину и 18 дюймов (45 см) в ширину и были приспособлены для дробления раковин, найденных в многочисленных морских отложениях, относящихся к меловому периоду.

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