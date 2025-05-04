В результате атаки российских дронов в депо и отделении почты вспыхнул пожар.

В воскресенье, 4 мая, российский ударный дрон угодил в депо "Новой почты" в Изюме, Харьковская область. Об этом сообщили в пресс-службе почты в Telegram.

В результате попадания вспыхнул пожар. Депо и отделение почты разрушены. Информация о пострадавших не поступала.

"В момент удара депо и отделение не работали. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили в почте.

Видео дня

Клиентов предупредили, что в течение дня возможны задержки доставки как в самом Изюме, так и в ближайших населенных пунктах.

"Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены и компенсируем их стоимость", - подытожили в "Новой почте".

Атака РФ на Украину 4 мая

Как писал УНИАН, в ночь на 4 мая россияне массированно атаковали Украину при помощи дронов. Под удар попали Киев и прифронтовой Орехов в Запорожской области.

В Киеве в результате атаки беспилотников пострадали 11 человек, среди которых было двое детей. В трех районах украинской столицы зафиксированы разрушения и возгорания.

В СМИ показали последствия налета "шахедов" на Киев. На Оболони повреждены машины и ТРЦ Dream Town, а также многоэтажка.

Вас также могут заинтересовать новости: