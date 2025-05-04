В воскресенье, 4 мая, российский ударный дрон угодил в депо "Новой почты" в Изюме, Харьковская область. Об этом сообщили в пресс-службе почты в Telegram.
В результате попадания вспыхнул пожар. Депо и отделение почты разрушены. Информация о пострадавших не поступала.
"В момент удара депо и отделение не работали. Сумма ущерба устанавливается", - сообщили в почте.
Клиентов предупредили, что в течение дня возможны задержки доставки как в самом Изюме, так и в ближайших населенных пунктах.
"Мы свяжемся с клиентами, чьи посылки были уничтожены и компенсируем их стоимость", - подытожили в "Новой почте".
Атака РФ на Украину 4 мая
Как писал УНИАН, в ночь на 4 мая россияне массированно атаковали Украину при помощи дронов. Под удар попали Киев и прифронтовой Орехов в Запорожской области.
В Киеве в результате атаки беспилотников пострадали 11 человек, среди которых было двое детей. В трех районах украинской столицы зафиксированы разрушения и возгорания.
В СМИ показали последствия налета "шахедов" на Киев. На Оболони повреждены машины и ТРЦ Dream Town, а также многоэтажка.