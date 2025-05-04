В то же время в Грузии считают, что такие рейсы опасны для пассажиров и экипажей.

Европейский Союз осудил решение РФ начать регулярные пассажирские авиарейсы в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии 3 мая.

Речь идет о том, что Россия начала регулярные коммерческие пассажирские рейсы в город Сухуми, который находится на территории самопровозглашенной республики Абхазия.

"Этот шаг, предпринятый без согласия грузинских властей и при отсутствии необходимого международного авиационного кодекса для аэропорта Сухуми, является еще одним шагом России, нарушающим суверенитет и территориальную целостность Грузии", - добавили в Еврокомиссии.

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Также в ЕС в очередной раз заявили о своей поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

В то же время вице-премьер и министр экономики в правительстве "Грузинской мечты" Леван Давиташвили сообщил, что Грузия "осуждает эксплуатацию аэропорта с нарушением международных норм", цитирует "Эхо Кавказа".

В частности, в агентстве гражданской авиации Грузии добавили, что полеты в Сухуми с использованием незаконно открытого аэропорта на оккупированной территории Абхазии являются нарушением международных норм и законодательства Грузии.

Из-за того, что грузинская сторона не может контролировать безопасность полетов в этом регионе, такие рейсы опасны для пассажиров и экипажей, отметили в заявлении агентства.

"Министерство иностранных дел Грузии уже направило дипломатическую ноту в Международную организацию гражданской авиации (ICAO), подтвердив недопустимость международных рейсов без разрешения уполномоченных грузинских органов", - добавили в заявлении.

Авиарейсы в Абхазию - что известно

Отмечается, что 1 мая в аэропорт в столице Абхазии Сухуми прилетел первый самолет из Москвы. Такой рейс выполнила компания "ЮВТ Аэро", которая внесена в перечень санкций ЕС.

Известно, что Абхазия провозгласила независимость от Грузии в 1992 году с помощью военной поддержки со стороны РФ, в результате чего началась открытая война с Тбилиси. В конце концов после войны между РФ и Грузией в 2008 году Москва признала "независимость" региона. В то же время большинство стран мира признают суверенитет Грузии над Абхазией.

Ситуация в Грузии - последние новости

Как писал УНИАН, ранее экс-президента Грузии Михеила Саакашвили приговорили к 9 годам лишения свободы за растрату бюджетных средств по так называемому "делу о пиджаках".

Известно, что Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него были приняты по двум другим делам.

Также сообщалось, что Грузия втрое сократила сроки безвизового пребывания для украинцев. До этого страна позволяла украинцам находиться в стране до одного года без лишней бюрократии.

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