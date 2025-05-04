В атаке использовались три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли по самолетам.

Украинская разведка за один день уничтожила два вражеских многоцелевых истребителя Су-30, и как отметил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, это был "исторический момент". В комментарии The War Zone Буданов раскрыл некоторые новые детали операции.

Так, по его словам, истребители были сбиты ракетами "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder, выпущенными с беспилотных катеров Magura-7. При этом ранее СМИ писали, что российский истребитель Су-30 был уничтожен с помощью безэкипажного катера, вооруженного зенитной управляемой ракетой типа Р-73.

В социальных сетях распространились видео, на котором запечатлен первый сбитый Су-30, при этом, по словам Буданова, видеозаписей и изображений второго сбития нет.

Видео дня

По словам Буданова, ГУР использовало в атаке три беспилотных катера Magura-7, два из которых стреляли по самолетам. Он объяснил, что Magura-7 является вариантом ПВО Magura-5, при этом отказался уточнить разницу между ними.

Буданов также сообщил, что экипаж первого Су-30 выжил и был подобран в Черном море гражданским судном. По предварительным данным, экипаж второго самолета погиб.

По словам Буданова, ГУР начала устанавливать AIM-9 на беспилотные катера в январе. Он не стал комментировать, впервые ли они были выпущены по цели с беспилотных катеров. В прошлом на украинских беспилотных катерах в качестве ЗРК использовались только ракеты "воздух-воздух" советской разработки.

"Мы используем несколько моделей [ракет] на наших Magura-7, но лучшие результаты дает AIM-9", - отметил он.

Уничтожение Су-30 - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 мая в результате атаки на Новороссийск был сбит истребитель Су-30 российской армии. Пилотам удалось катапультироваться.

В украинской разведке отметили, что "этот исторический удар" морским дроном осуществили воины спецподразделения Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura. Он состоялся в акватории неподалеку от порта в городе Новороссийск, где россияне прячут остатки своего Черноморского флота.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате операции Сил обороны Украины на территории Крыма был уничтожен еще один российский самолет - второй за сутки.

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