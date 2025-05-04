Орбан уже 15 лет практикует в Венгрии фейковые "референдумы" для пропаганды собственной политической позиции.

Украина не станет членом Европейского Союза без разрешения Венгрии. Об этом в соцсети Х заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Он отреагировал на вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который призвал венгерские власти не использовать тему Украины во внутриполитической борьбе в Венгрии.

"Господин Президент! Мнение венгерского народа решает не президент в Киеве или бюрократы в Брюсселе. Без Венгрии не будет вступления Украины в ЕС. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому поводу. Нравится вам это или нет. Вот так мы здесь и работаем", - написал Орбан.

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Украинский "опрос" в Венгрии

Как писал УНИАН, венгерское правительство начало так называемую национальную консультацию - псевдореферендум, который проходит в формате почтового опроса без четких процедур контроля за честностью голосования. Результаты "консультации" не имеют юридической силы, но используются венгерским правительством для пропаганды и одновременно для оправдания собственной политики. Участие в таком опросе принимают преимущественно избиратели самого Орбана, тогда как оппозиционно настроенные граждане обычно подобные "консультации" просто игнорируют.

В апреле стартовала "консультация", в которой граждан Венгрии просят определиться, согласны ли они на вступление Украины в ЕС. Сам Орбан прямо призвал венгров голосовать против этого.

Президент Украины Владимир Зеленский вчера призвал венгерские власти не использовать украинскую тему в политической борьбе внутри Венгрии. Он также отметил, что социологические опросы в Венгрии не подтверждают слова Орбана о том, что венгры не хотят видеть Украину в ЕС.

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