Виталина Библив отметила, что она соглашалась на съемки с российскими актерами, чтобы оплатить долги.

Украинская актриса театра и кино Виталина Библив, которая ранее сообщила, что вышла замуж, рассказала о работе на съемочных площадках с россиянами. Артистка призналась, почему соглашалась играть в одних проектах с жителями страны-агрессора.

В интервью для "РБК-Украина" звезда картин "Домик на счастье", "Женский доктор", "Две матери", "На линии жизни" рассказала, что была вынуждена соглашаться на роли в украинско-российских фильмах и сериалах. Причиной этому был кредит. Если бы актриса отказывалась, то ей просто бы не хватало денег на жизнь.

"Я уже объясняла, почему я снималась в российско-украинских проектах. У меня был кредит, который мне дало государство, но и меня оно не защитило. Я должна была. Если бы мне не надо было отдавать кредит, то мне бы хватало средств, чтобы отказаться от съемок в российско-украинских проектах. А из-за того, что мне нужно было где-то брать деньги, поэтому снималась. И давайте смотреть правде в глаза, у нас на то время не снималось ничего украинского", - объяснила знаменитость.

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Библив отметила, что из-за нехватки фильмов исключительно украинского производства, ей приходилось идти на проекты с россиянами, чтобы развиваться и зарабатывать на жизнь. Сейчас, говорит Виталив, она бы ни за что не согласилась сняться в одной картине с россиянами.

"Просто не было контента своего, поэтому для любого, как актера, так и спортсмена, нужны тренировки, чтобы не выпасть из системы. Потому что это такая история, что ты где-то исчезнешь, а о тебе все забывают, потом возвращаться на тот свой Олимп, которого ты достиг, очень-очень трудно. Поэтому если смотреть из настоящего, что сейчас Россия делает с нами, то конечно нет, не снималась бы. Но если брать прошлое как прошлое, какое оно было, то у меня не было другой возможности зарабатывать деньги", - сказала артистка.

Напомним, ранее Виталина Библив заговорила о бронировании артистов и объяснила, почему поддерживает это. Она убеждена, что театры и кино должны существовать даже во время войны, чтобы дарить людям хоть немного радости. А также считает, что в театрах должен быть баланс из актеров, которые служат и которые продолжают играть.

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