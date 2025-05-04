У артиста был дом в Ялте.

Известный украинский певец Иво Бобул рассказал, что произошло с его имуществом во временно оккупированном Крыму. По его словам, недвижимость на полуострове сгорела.

"Недвижимость в Крыму сгорела. Все сгорело... Больше ничего нет. Произошло это после оккупации полуострова", – сказал он в интервью таблоиду Blik.

Кроме того, певец намекнул, что недоволен размером своей пенсии:

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"Я полвека работаю на сцене. Видимо, что-то и дал я этому государству. В то же время есть люди, которые носили бумажки из кабинета в кабинет. Несправедливо, когда они получают больше".

Отметим, что у певца был дом Ялте. Он приобрел его еще до того, как россияне оккупировали Крым. Артист жил там, когда приезжал отдыхать. В интервью Славе Демину Бобул говорил, что подозревает, что его дом подожгли.

Иво Бобул – певец объяснил, почему не выезжает за границу

Народному артисту Украины Иво Бобулу уже 71 год. Он имеет право на выезд за границу во время войны, однако остается в Украине. По его словам, несколько раз он выезжал на концерты, однако эмиграцию не рассматривал.

"Я родился в селе у самой румынской границы, Тереблече называется. Раньше называлось Порубное. Мои родители там похоронены. Сестры мои и братья жили там. Мои друзья здесь, в Украине. Я артистом стал на этой земле, меня любит народ. Не любил бы, не был бы я на сцене столько лет", – пояснил он.

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