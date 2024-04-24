Не имея возможности изучить полностью неповрежденный экземпляр, исследователи до сих пор горячо спорили о том, как могла бы выглядеть форма тела акулы.

Полные окаменелости огромной акулы, жившей рядом с динозаврами, раскрывают важную информацию об этом загадочном хищнике, в том числе о том, что он является древним родственником большой белой акулы.

Акулы рода Ptychodus были впервые обнаружены в середине восемнадцатого века. Описания этого рода в основном основаны на их зубах, которые могли достигать почти 22 дюймов (55 см) в длину и 18 дюймов (45 см) в ширину и были приспособлены для дробления раковин, найденных в многочисленных морских отложениях, относящихся к меловому периоду.

Не имея возможности изучить полностью неповрежденный экземпляр, исследователи до сих пор горячо спорили о том, как могла бы выглядеть форма тела акулы.

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"Обнаружение полных экземпляров Ptychodus действительно интересно, потому что оно решает одну из самых поразительных загадок палеонтологии позвоночных", - рассказал Live Science ведущий автор Ромен Вулло, исследователь из Géosciences Rennes.

В исследовании, опубликованном в среду (24 апреля) в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, исследователи описали полные окаменелости акулы, обнаруженные в известняковых карьерах в Нуэво-Леоне, на северо-востоке Мексики. Его очертания все еще полностью сохранились, а форма тела позволяет предположить, что он охотился на морских черепах, что могло объяснить его вымирание около 76 миллионов лет назад, поскольку он конкурировал с другими животными, которые питались той же добычей.

По словам Вулло, образцы "демонстрируют превосходную сохранность", поскольку они были помещены в тихое место, где не было мусорщиков. "Трупы животных были быстро закопаны в мягкую известковую грязь, а затем полностью разобраны".

Анализ окаменелостей показывает, что этот крупный хищник принадлежал к группе макрельевых акул (Lamniformes), в которую входят большие белые акулы (Carcharodon carcharias), мако и лососевые акулы. Он вырастал примерно до 33 футов (это около 10 метров) в длину и известен своими массивными скрежетающими зубами, которые не похожи на те, которые мы видим у акул сегодня.

Распространено мнение, что Птиход питался беспозвоночными с морского дна - древними родственниками моллюсков и мидий. Но новые окаменелости бросают вызов этому, показывая, что эта древняя акула имела обтекаемую форму тела, что указывает на то, что это был быстро плавающий пелагический хищник.

"Недавно обнаруженные окаменелости в Мексике указывают на то, что Ptychodus выглядел как живая серебряная акула", - сказал Вулло, но с "уникальным скрежетанием зубов".

Эта новая информация заставила исследователей предположить, что он охотился на крупных аммонитов - тип ракообразных с твердым панцирем - и морских черепах.

"Ptychodus занимал особую экологическую нишу в морях позднего мела", - сказал Вулло, потому что это была единственная пелагическая акула, которая была приспособлена к поеданию добычи с твердым панцирем, такой как черепахи. Это может объяснить, почему он вымер примерно за 10 миллионов лет до вымирания, завершившего меловой период.

"Ближе к концу мелового периода эти крупные акулы, вероятно, находились в прямой конкуренции с некоторыми морскими рептилиями (мозазаврами), охотившимися на ту же добычу", - сказал он.

Исследование древних животных - детали

Новый анализ окаменелых позвонков, обнаруженных в западной Индии, выявил существование вида гигантских змей, длина которых во взрослом состоянии могла достигать от 11 до 15 метров.

Исследователи из Индийского технологического института Рурки, стоящие за этой работой, признают некоторую неопределенность в своих оценках, но предполагают, что недавно идентифицированная рептилия, которую они назвали Vasuki indicus, возможно, равнялась размеру самой большой змеи в истории, Титанобоа, которая вымерли около 58 миллионов лет назад.

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