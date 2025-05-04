Война в Украине обнажила критические уязвимости российских танков, а отчаянные попытки быстрой модернизации терпят неудачу.

С начала войны Украина уничтожила до 8000 российских танков. Одной из российских моделей, которая испытала серьезные трудности, является основной боевой танк Т-80. По оценкам, украинцы уничтожили около 1000 Т-80, часто используя дроны FPV, которые пикируют на уязвимую башню Т-80, пишет в своей статье для 19FortyFive пишет бывший офицер армии США, военный аналитик Брент Иствуд.

Противотанковые ракеты также нанесли много попаданий, а украинцы эффективно используют и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня.

Созданный для Европы, уничтоженный в Украине

Т-80 - это танк советской эпохи, разработанный для войны с Соединенными Штатами и НАТО. Его идеальная задача была похожа на задачу Т-72: собрать танки, чтобы быстро прорваться через Фульдский провал в Германии и атаковать ничего не подозревающую американскую и союзническую бронетехнику. Это пробило бы большую дыру в обороне. Бронетранспортеры (БТР) могли бы доставлять пехоту для продвижения наступления. Наконец, советские войска и войска Варшавского договора попробовали бы свои силы во взрыве против американцев и войск НАТО с помощью ударных вертолетов, наземных ударов истребителей и мобильной артиллерии.

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Т-80 в Украине должен был проводить именно такие молниеносные атаки, но россиян ждал сюрприз. Противотанковые ракеты Javelin и беспилотные барражирующие боеприпасы сделали свое дело. Кроме того, россияне оставались уязвимыми на дорогах, длинные колонны танков и БТРов медленно занимали позиции.

Украинцы просто уничтожали танки, такие как Т-80, на передовой колонн и в тылу. Это замедлило начальное продвижение России и создало пробки. Бронетанковый штурм должен был взять Киев в начале войны, но решающей победы не произошло, и с тех пор Т-80 имеет трудности.

Эволюция Т-80: от амбиций к реальности

Т-80 развился на основе советского Т-64. Это был первый советский танк с газотурбинным двигателем - ГТД 1000. Он развивал скорость до 64 километров в час на дорогах. Россияне считали, что Т-80 может возглавить огромные передовые силы и пробивать ворота в линиях фронта врага.

С 1975 года до начала 2000-х годов россияне выпустили до 10 000 Т-80. Были также модификации. В Т-80Б улучшилась пушка, броня и мобильность. Т-80У имеет динамическую защиту и мощный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил.

Проблемы начались во время первой войны в Чечне в 1990-х годах. Т-80 имел слабую башню с недостаточно усиленной броней сверху. Операторы не привыкли к городским боям, и, проезжая по улицам городов, чеченцы сбрасывали взрывчатку с крыш на башни, взрывая боеприпасы внутри танков. Восемьдесят четыре Т-80 участвовали в первой битве за Грозный, и 18 было потеряно.

В Украине русские обнаружили, что Т-80 требует много топлива, и его дальность полета уменьшилась до всего лишь 300 миль. Это помешало основной концепции использования танка - возглавить массированные усилия по пробиванию дыр в линиях фронта врага и созданию хаоса глубоко в тыловых эшелонах. Т-80 так и не добрался так далеко, и украинцы съели его живьем.

Слабая башня и медленный заряд

Как и Т-72, Т-80 поначалу заряжался экипажем вручную. Затем россияне установили внутрь карусельный автомат заряжания, но это не помогло. Процесс заряжания все еще медленный и громоздкий. Кроме того, эта часть танка не имеет сильного бронирования, и одна искра от дрона или попадание противотанковой ракеты может вызвать пожар, поскольку снаряды взрываются. Из-за этого башня Т-80 подпрыгивает в воздух, а остальная часть танка горит. Это "подбрасывание башни" преследует Т-80 с начала войны. Российские экипажи прозвали танк "стальным гробом".

Модернизация не успевает за войной

Захватчики развернули на поле боя более 90 процентов всех своих Т-80. Поврежденные танки отправляют обратно на завод, ремонтируют и модернизируют до нового стандарта Т-80БВМ, который может стрелять снарядами из обедненного урана. Рабочие работают круглосуточно в три смены ежедневно, чтобы создать больше Т-80БВМ. Ожидается, что БВМ будет иметь лучшую защиту от роев барражирующих дронов и противотанковых ракет. Но этот процесс обновления медленный, и новые танки едва добираются до поля боя.

Россиянам нужно принять решение о тактике использования бронетехники на передовой. Первоначальный "молниеносный удар", который должен был разрушить Украину и позволить российским мародерским силам убедить президента Украины Владимира Зеленского сдаться, так и не материализовался. Попытка пробить вражескую систему окопов оказалась провалом. Беспилотники и противотанковые ракеты нанесли урон. Единственное, что Россия может сделать, это разместить больше Т-80 в резерве и позволить лучшим Т-90М сделать выпад в украинцев. Но Т-90М также испытывают трудности, как и устаревшие Т-72.

Если Россия согласится на мирное соглашение, у нее будет достаточно времени, чтобы оценить эффективность этих танков. Они также могут осознать, что стандартные операционные процедуры советских времен потерпели неудачу. Возможно, им стоит пересмотреть возможность повторного нападения на Украину.

Производство танков в России

Россия не производит новые танки, кроме Т-90М "Прорыв", все остальные танки модернизируются из советских наработок, отметил в интервью УНИАН военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

При этом эксперт насторожил заявлением о том, что РФ идет на увеличение производства военной продукции - модернизация, ремонты и т.д.

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