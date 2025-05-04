Артист объяснил, что может исправить эту ситуацию.

Известный украинский артист Сергей Танчинец, который ранее показал 7-летнего сына, высказался о российской музыке в украинских чартах. Лидер группы "Без Обмежень" поделился своими мыслями относительно того, что россияне до сих пор лидируют в рейтингах и объяснил, как это можно исправить.

С началом полномасштабного вторжения в Украине стали более популярными наши артисты и их творчество. Многие украинцы полностью отказались от российского контента. Однако периодически еще можно встретить, как молодежь развлекается под российские песни, из-за чего помогает российским певцам попадать на первые местах в музыкальных чартах в Украине.

В интервью для УНИАН знаменитость отметил, что все сознательные граждане нашей страны еще более 10 лет назад отказались от поддержки врага. Он считает, что большинство прослушиваний россияне получают именно от детей и подростков из нашей страны, которые пока не до конца понимают проблему.

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"Все вменяемые, если не в 2014 году, то с большой войной, должны были бы понять, что нужно такую музыку исключить из своей жизни. Хотя до сих пор не все вменяемые и мы постоянно видим в топ-чартах русскоязычные песни, что, действительно, очень обидно. В основном эти прослушивания дают дети и подростки, которые не до конца понимают всех причинно-следственных связей и какое влияние на них эта музыка создает", - сказал исполнитель.

Танчинец объяснил, как можно исправить эту ситуацию. По его мнению, помочь здесь может только общение родителей с детьми. Они должны объяснить им, как это вредит стране особенно во время войны, а также и ровесники с другой позицией могут повлиять на своих друзей.

"Не надо забывать и о подростковом протесте, когда они идут против системы по любой теме. С этим, действительно, трудно справиться, как ребенку, так и взрослому, у которого сын или дочь - подросток. Данную ситуацию может изменить только время, окружение и разговоры родителей с детьми", - добавил Сергей.

Напомним, ранее Елена Кравец высказалась о молодежи, которая во время войны слушает певцов из РФ. Артистка убеждена, что таким образом подростки демонстрируют равнодушие ко всему, что происходит в стране. Она подчеркнула, что нужно развивать свою культуру и творчество, и побуждать людей поддерживать украинский продукт.

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