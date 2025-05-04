Звезды зачитали строки из песни Bird of Pray, с которой участники группы и будут представлять Украину на Евровидении-2025.

Уже 13 мая во время первого полуфинала со сцены Евровидения будет выступать украинская группа Ziferblat. Украинские звезды, среди которых Тина Кароль, Джамала, ведущий Тимур Мирошниченко и участники национального отбора, поддержали исполнителей.

Трогательное видео опубликовали на украинской странице Евровидения в Instagram. На кадрах звезды зачитывают слова из песни Bird of Pray, с которой участники группы и будут представлять Украину на Евровидении-2025.

Участники Ziferblat – Даниил и Валентин Лещинские, а также Федор Ходаков – смотрели видео в вагоне поезда.

"Это очень приятно. Я аж покраснел", – прокомментировал ролик солист Даниил Лещинский.

Евровидение-2025: вы могли это пропустить

Украинская группа Ziferblat уже прибыла в Базель, где будет представлять Украину на песенном конкурсе. Украинцы также показали свои сценические костюмы. Яркие образы для исполнителей создавал модельер Иван Фролов.

Ранее мы также рассказывали о том, в какую сумму группе обошлось участие в песенном конкурсе. Исполнители говорят, что общие расходы составляют примерно 120-130 тысяч долларов. При этом, по их словам, они во многом себя ограничили.

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