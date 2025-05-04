Президент отметил, что чешская артиллерийская инициатива сработала прекрасно, и теперь сотрудничество расширят на другие направления.

Чешская артиллерийская инициатива прекрасно сработала для Украины. Сейчас Киев и Прага готовятся сотрудничать в направлении военной авиации. Об этом в Телеграмм сообщил президент Владимир Зеленский после прибытия в Чехию с официальным визитом.

Он поблагодарил чешскую сторону за принципиальную поддержку Украины и сообщил, что сотрудничество в рамках артиллерийской инициативы будет продолжаться и дальше. Но теперь открываются и дополнительные направления сотрудничества.

"Отдельное направление сотрудничества - развитие нашей военной авиации, расширение тренировочных программ для пилотов и обеспечение нашего флота F-16. Вместе с Чехией и другими участниками авиационной коалиции готовим хорошие новости для Украины", - сообщил Зеленский.

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Кроме того, в рамках этого визита первая леди Украины Елена Зеленская примет участие в открытии конференции Healthcare Initiative for Ukraine, посвященной вопросам поддержки украинской медицинской отрасли в условиях войны.

Чешская снарядная инициатива

Как писал УНИАН, Чехия инициировала масштабную программу по поставке артиллерийских боеприпасов Украине в 2024-2025 годах, чтобы помочь Вооруженным силам в противостоянии российской агрессии. Чешская инициатива изначально предусматривала закупку и передачу Украине до 800 тысяч артиллерийских снарядов, в том числе 155-мм калибра. Президент Чехии Петр Павел сообщил, что Прага нашла более миллиона артснарядов в третьих странах, которые можно купить для ВСУ.

К инициативе Чехии по закупке артснарядов для ВСУ присоединились около 20 государств. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что по состоянию на март 2024 года уже было получено 300 тысяч снарядов, а также были сделаны необязывающие заявления о предоставлении еще 200 тысяч снарядов.

Поставка снарядов сопровождалась рядом вызовов. Глава компании CSG, Михал Стрнад, сообщил, что около половины снарядов, приобретенных в странах Африки и Азии, были некачественными и нуждались в дополнительной обработке перед отправкой в Украину.

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