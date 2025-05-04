Пост появился после того, как герцог Сассекский дал откровенное интервью об отношениях с королевской семьей.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась нежной фотографией принца Гарри с детьми.

Фотографию она опубликовала на своей странице в Instagram. На ней принц Гарри гуляет с сыном и дочерью по саду.

Пост Меган Маркл появился после того, как герцог Сассекский дал откровенное интервью изданию ВВС. В нем принц Гарри рассказал, что его отец, король Чарльз, не разговаривает с ним из-за спора вокруг вопроса безопасности.

Видео дня

По словам Гарри, он хотел бы наладить отношения с королевской семьей. Он отметил, что король болен раком, поэтому он не знает, сколько еще проживет его отец.

"Я хотел бы примирения с моей семьей. Жизнь бесценна. Я не знаю, сколько еще осталось моему отцу. Он не разговаривает со мной из-за этих вещей с безопасностью, но было бы хорошо примириться", – заявил принц Гарри.

Принц Гарри посещал Украину

10 апреля стало известно, что принц Гарри посетил Украину. О тайном визите сообщило издание The Telegraph. Во время визита принц посетил центр Superhumans во Львове, где лечат раненых украинских военных.

Домой из Украины он привез особый подарок – паску, приготовленную из муки с разминированных украинских полей. Впоследствии Меган Маркл опубликовала видео, как с детьми они пробуют ее.

"Особый подарок, который папа привез из Украины", – подписала видео герцогиня Сассекская.

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