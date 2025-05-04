Шольц заверил, что Берлин не будет мириться с войной, которую начал Путин.

Олаф Шольц произнес свою последнюю речь на посту канцлера Германии на памятной церемонии по случаю 80-летия освобождения концлагерей в гамбургском мемориале Нойенгамме. Как пишет DW, он призвал к миру и связал свое выступление с войной России против Украины.

Шольц подчеркнул, что на Германии лежит особая ответственность из-за ее истории и заверил, что Берлин "не будет мириться с войной", которую начал Путин.

Он отметил, что Европа - это воплощение свободы, демократии и правового государства, и является "противовесом кровавым ужасам войны", поэтому она несовместима с военным империализмом и пренебрежением международным правом.

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"Неудивительно, что автократы, экстремисты и популисты по всему миру, в частности в наших собственных странах, атакуют и стремятся разрушить эту мирную и объединенную Европу", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что Германия не должна этого допустить, "потому что мы обязаны помнить о тех безднах ужасов, с которыми связаны империализм, бесправие и расовая ненависть".

Напомним, 6 мая в Бундестаге ожидается избрание лидера христианских демократов Фридриха Мерца новым канцлером ФРГ. В тот же день к присяге будут приведены члены его правительства.

Германия - последние новости

Ранее стало известно, что новым министром иностранных дел Германии станет Иоганн Вадефул, который "является преданным европейцем" и "твердо поддерживает помощь Украине в ее защите от вторжения России".

Также сообщалось, что агентство внутренней разведки Германии определило ультраправую партию "Альтернатива для Германии" как экстремистскую организацию, угрожающую демократии.

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