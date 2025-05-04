Могут появиться завтра: в ВСУ рассказали, как действует враг в районе Херсона

Противник также проявляет активность в районе Антоновских мостов.

На Приднепровском направлении, в частности в районе Херсона россияне не уменьшают огневой активности и постоянно в островной зоне осуществляют разведывательно-поисковые действия, чтобы захватить новые плацдармы. По словам представителя Сил обороны Юга Украины Владислава Волошина, для того, чтобы собрать около 200 лодок, необходимых для форсирования Днепра, врагу много времени не нужно.

"Враг не уменьшает ударов дронами-камикадзе. Например, за сутки по Херсону и прилегающим к Днепру населенным пунктам прилетает не менее 200-220 дронов-камикадзе. Кроме того, там постоянные артиллерийские обстрелы. За последнюю неделю враг начал активно применять управляемые авиационные бомбы по самому Херсону - по центру города, жилой застройке", - рассказал военный.

Он пояснил, что для форсирования Днепра противнику необходимы соответствующие плавсредства, и то, что их пока не наблюдает украинская разведка, не означает, что они не будут собраны уже завтра. Как объясняет военный, для переброски через реку штурмовиков противник может задействовать различные плавсредства. По словам Волошина, для подготовки такой операции, для того, чтобы собрать 150-200 лодок, много времени не нужно. Однако наша разведка способна заблаговременно выявить соответствующие подготовки оккупантов - большое количество лодок и личного состава, а также средства для прикрытия и поддержки, которые тоже необходимы россиянам для такой операции.

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"Враг прекрасно понимает, что правый берег значительно выше и осуществить такую операцию довольно непросто. Поэтому он сейчас пытается провести разведывательно-поисковые действия. Например, последние были на юге островной зоны, там, где острова - Козулиский, Забич, Бугаз - напротив населенного пункта Кизомыс", - рассказал Волошин.

Спикер пояснил: россияне, форсируя проливы, пытаются захватить плацдармы на соответствующих островах и уже потом попытаться переправиться на правый берег.

"Хотя враг осуществляет действия и в более узком месте, в районе Антоновских мостов. Там бывает довольно горячо. Три-четыре раза в неделю противник пытается провести разведывательно-поисковые действия и в этой точке линии боевого соприкосновения", - подчеркнул Волошин.

Ситуация на юге - главные новости

Как писал УНИАН, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин недавно рассказал, что российские оккупанты открыли для себя новое направление в островной зоне Днепра возле населенного пункта Кизомыс. В частности, на юге днепровской системы островов враг пытается высадиться на остров Бугаз, где хочет создать плацдарм, и оттуда форсировать реку Днепр. Как уверял спикер, на тот момент попытки оккупантов были неудачными.

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