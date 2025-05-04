Оверклокер поставил новый рекорд по разгону оперативной памяти, достигнув частоты в 6403 МГц

Прежний рекорд продержался всего 1 день.

Канадский оверклокер saltycroissant стал первым, кто разогнал оперативную память DDR5 выше отметки 6400 МГц на чипсете Z890, установив новый мировой рекорд - 6403 МГц. Примечательно, что предыдущее достижение, 6387 МГц, установленное оверклокером bl4ckdot, продержалось всего один день.

Для достижения экстремальной частоты saltycroissant использовал Corsair Vengeance DDR5 и материнскую плату ASRock Z890 Taichi OCF, одну из самых популярных моделей среди оверклокеров. В паре с ней работал процессор Intel Core Ultra 7 265K, а охлаждение обеспечивалось жидким азотом.

Что особенно впечатляет, saltycroissant не стал жертвовать таймингами ради рекорда: память работала на тех же значениях, что и у предыдущего рекорда - CL68-127-127-127-2.

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ASRock, в свою очередь, быстро отреагировала на рекорд, опубликовав новость в своих соцсетях.

Ранее мы рассказывали, что оверклокер поставил мировой рекорд, разогнав Intel i9-14900KF до 9.12 ГГц. Для этого пользователю пришлось отключить все энергоэффективные ядра и многопоточность, а также залить чип жидким азотом.

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