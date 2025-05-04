Екатерина Тышкевич ответила, замечала ли она пророссийские настроения у режиссера еще до 2022 года.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая ранее рассказала о состоянии своего здоровья, высказалась о режиссере Оксане Байрак, которая уехала в РФ и предала родину. Артистка ответила, когда прекратила общение с женщиной.

В интервью для OBOZ.UA звезда картин "Женский доктор", "Ничто не случается дважды", "Хороший парень" поделилась, что в прошлом у нее были хорошие отношения с Байрак, она ей нравилась как режиссер. Но все изменилось в 2022-м, когда женщина поддержала врага. Артистка говорит, что они разорвали отношения в начале полномасштабного вторжения, поскольку у Екатерины были совсем другие взгляды на войну.

"Я любила ее как режиссера. Однако, как только грянуло полномасштабное вторжение, и она начала вести пропагандистские эфиры в соцсетях, ужаснулась. Я публично ответила, что наши мнения абсолютно противоположны, я не разделяю то, что делает Оксана Байрак. И попросила больше не ассоциировать меня с этим человеком. В тот же день она мне позвонила с требованием удалить пост. И даже говорила, что я должна перед ней извиниться. Может, я действительно немного грубо сказала, что она, вероятно, не в себе, но мне не стыдно за это. Сообщила ей, что мы разрываем любые отношения, заблокировала везде. С тех пор мы не общаемся, хотя с ее стороны были попытки", - рассказала Тышкевич.

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Знаменитость отметила, что ее возмущало то, что Байрак продвигала пророссийские нарративы во время войны. Более того, чтобы остановить ее, она даже обратилась в СБУ, чтобы там каким-то образом наказали или повлияли на режиссера. Однако совсем скоро стало известно, что предательница покинула Украину и находится в стране-агрессоре.

"Я готова была воевать, чтобы она не продолжала засорять мозги украинцами сообщениями на тему "все не так однозначно". Более того, обратилась к знакомым в СБУ с просьбой обратить внимание на это. И там якобы даже открыли дело, по крайней мере такая у меня была информация. Однако впоследствии стало известно, что Оксана спокойно выехала в Россию", - вспомнила звезда.

Актриса добавила, что Оксана всегда работала и на украинский рынок, и на российский. Однако она никогда не замечала особого фанатизма от России у режиссера. Ее позиция стала известной только после начала большой войны.

"Знаете, никогда не скрывалось, что она снимала проекты, которые шли на две страны - Россию и нашу. Но каких-то таких разговоров, что она, например, мечтает переехать туда, - такого не помню. Да, были какие-то шутки о том, что она мечтает выйти замуж за Путина. Но это все казалось такой нелепостью, я не думала, что это серьезно. Не чувствовала в ней пророссийских настроений, вот честно. Она всегда считала себя украинкой", - подытожила Тышкевич.

Что известно о выезде Байрак в Россию

Байрак была одной из самых известных режиссеров украинских мелодрам. В 2022-м кинозвезда публично стала на сторону агрессора и поддержала путинский режим. В первые дни большой войны она была в Одессе, откуда потом уехала в Россию. Более того, находясь в украинском городе, она заявляла, что это якобы наша страна виновата в обстрелах.

Осенью того же года стало известно, что Байрак находится в стране-агрессоре. Тогда ее заметили с актером Антоном Батыревым, который также поддерживает нападение оккупантов.

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич ответила, почему после 10 лет отношений до сих пор не стала мамой. Она отметила, что причиной этому являются проблемы со здоровьем. Актриса также высказалась об отношениях с мужем-актером Валентином Томусяком и не влияет ли на их брак 11-летняя разница в возрасте.

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