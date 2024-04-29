Датский флагманский корабль "Грибсхунден" загорелся и затонул с сотней немецких наемников на борту в 1495 году.

Археологи нашли уникальный ящик с оружием на затонувшем корабле XV века у берегов Швеции, что пролило больше света на эволюцию морской войны в средневековой Европе.

Они оценили останки датского флагмана "Грибсхунден", или "Гриффин", который загорелся во время плавания в Кальмар в 1495 году и затонул в архипелаге Блекинге с сотней немецких наемников на борту, пишет Independent.

Хотя подводный анализ корабля проводится с 2013 года, большая часть вооружения, связанного с его солдатами, ускользнула от детального изучения.

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Новое исследование позволило археологам реконструировать и проанализировать надстройку корабля, давая больше информации о том, как выглядело судно и его военном потенциале. Это также помогло идентифицировать и задокументировать два лафета с пушками и ящик с оружием на борту корабля.

"Это ящик с инструментами для боеприпасов, вероятно, принадлежавший немецким наемникам, находившимся на борту во время затопления", - сказал Рольф Варминг, принимавший участие в исследовании.

По его словам, содержимое сундука с оружием, несомненно, является одной из самых важных находок.

"Он содержит, среди прочего, несколько различных форм и свинцовых пластин для изготовления свинцовых пуль для ранних пистолетов", - добавил он.

Исследователи полагают, что изучение корабля поможет понять эволюцию военных технологий в эпоху, когда основная тактика сместилась от рукопашного боя к сильному артиллерийскому огню морской пехоты.

"Поэтому корабль также будет сравниваться с другими важными и уникально сохранившимися затонувшими кораблями, такими как Марс (1564 г.) и Васа (1628 г.), чтобы понять это развитие", - сказал Уорминг.

Ранее исследователи находили на месте крушения фрагменты брони, вероятно, от одежды членов экипажа. Новый анализ показывает, что их рубашки содержали несколько разных проволок, сплетенных вместе с помощью различных техник.

В ходе дальнейших исследований исследователи надеются узнать больше о роли солдат на борту и первопричине затопления корабля.

Новости археологии

Исследователи пролили потрясающий новый свет на необычную практику постоянной модификации тела в эпоху викингов, которая в некоторых случаях могла практиковаться как "обряд инициации".

Долгое время считалось, что татуировки были единственной формой постоянной модификации в Скандинавии в тот период, хотя конкретные археологические примеры этой практики еще не найдены.

Но в последние годы исследователи задокументировали доказательства двух других форм модификации тела эпохи викингов: подпиленных зубов и искусственно деформированных черепов. Любопытно, что большинство этих примеров, включая все черепа, происходят со шведского острова Готланд в Балтийском море.

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