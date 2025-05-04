Поражено 5840 целей, ликвидировано 1804 оккупанта, - Мадяр опубликовал отчет за апрель и сделал прогноз

В течение апреля воины только одной 414 отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" каждые 7,5 минут уничтожали или поражали одну вражескую цель и каждые 24 минуты - по одному врагу. И роль дронов в этой войне будет расти. Об этом говорится в публичном отчете, который обнародовал командир бригады Мадяр.

"Каждые 7,5 минут апреля была уничтожена или поражена одна уникальная вражеская цель. Всего 5840. Основным достижением считаем результаты по личному составу врага. 1804 единицы. По 60 каждый день. Это боевое ядро одной штурмовой роты. За месяц 30 рот освобождены от "СВО". Будем наращивать до сотни в сутки", - сообщил Мадяр.

Согласно результатам отчета, в течение месяца пилоты дронов бригады совершили более 25 000 боевых вылетов. Сожгли 1265 единиц бронированной и небронированной техники, в том числе 93 танка, 72 пушки и гаубицы, 43 САУ, РСЗО и ЗРК, 24 миномета.

Видео дня

Также было уничтожено или повреждено 2080 укрытий и блиндажей и 364 единицы сетевого оборудования, камер, РЭБ и тому подобное.

Все уничтоженные и пораженные цели верифицированы аудиторами в военной системе осведомленности Delta за программой Минцифры "Армия дронов. Бонус", подчеркнул Мадяр.

Командир бригады также рассказал, как будут разворачиваться события на поле боя в ближайшее время.

"Впереди - основные побоища и столкновения. Беспилотные технологии доминируют у воюющих сторон настолько, что предусмотренная и анонсированная мной "мертвая зона", или "кил-зона", очень скоро, еще этим летом растянется на 15-20 километров с каждой стороны. Что практически сделает невозможным передвижение личного состава и техники. Все боестолкновения замкнутся на дронах. Нам следует это осознавать. Стиснуть зубы и грызть врага непрерывно, рационально используя ресурс пилотов, их обеспечение и компетентное применение. Без тотального контроля воздуха дронами пехоты не останется. Мы знаем, что делать. Вопрос только - все ли адекватно оценивают угрозу", - сказал Мадяр.

Помочь бригаде "Птахи Мадяра" с приобретением техники для уничтожения врага можно по ссылке.

Присоединиться к бригаде "Птахи Мадяра".