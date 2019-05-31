Ставили на колени и плевали в лицо: в России школьницы жестоко избили парня за то, что он бросил одну из них (видео 18+)

В истории с избиением парня поведение школьниц шокирует.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Школьницы из города Саров Нижегородской области (РФ) устроили групповое избиение парня за то, что он бросил одну из них.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует шокирующее видео. "Саша решил разорвать отношения с Аней (оно и понятно), но существо женского пола и её подруги пришли в ярость", - говорится в сообщении.

Как можно увидеть на записи, парня били, ставили на колени и плевали в лицо. При этом все сняли на камеру и слили в сеть. В ролике можно услышать также нецензурную лексику.

Ранее в Лесосибирске Красноярского края школьница избила девочку из-за георгиевской ленточки.