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Ставили на колени и плевали в лицо: в России школьницы жестоко избили парня за то, что он бросил одну из них (видео 18+)

16:36, 31 мая 2019
Русский міръ
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Школьницы из города Саров Нижегородской области (РФ) устроили групповое избиение парня за то, что он бросил одну из них.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует шокирующее видео. "Саша решил разорвать отношения с Аней (оно и понятно), но существо женского пола и её подруги пришли в ярость", - говорится в сообщении.

Как можно увидеть на записи, парня били, ставили на колени и плевали в лицо. При этом все сняли на камеру и слили в сеть. В ролике можно услышать также нецензурную лексику.

Ранее в Лесосибирске Красноярского края школьница избила девочку из-за георгиевской ленточки.

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Теги: #Россия#избиение#школьницы