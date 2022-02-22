Президент подчеркнул, что решения России были эскалационным шагом и юридической агрессией, которая дает "достаточно прочный фундамент" относительно вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Это точно", - отметил он, говоря о вводе российских войск в ОРДЛО.

По словам Зеленского, он получил запрос от Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что решения России были эскалационным шагом и юридической агрессией, которая дает "достаточно прочный фундамент" относительно вероятной эскалации со стороны России и со стороны боевиков.

Реакция России

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, реагируя на решение Украины, заявил, что Москва не хочет разрыва дипотношений.

"Мы о таком решении не думаем, это не наш выбор", - цитирует Руденко пропагандистское РИА Новости.

Признание Путиным "ЛДНР"

Вечером, 21 февраля, российский президент Владимир Путин заявил о признании Россией марионеток Кремля, террористических организаций "ЛДНР". После чего с Пушилиным и Пасечником были подписаны соответствующие "документы".

Сразу после заявления Путина следовала волна возмущений со стороны западных стран. США и Британия пообещали жесткие санкции против причастных к признанию боевиков лиц.

Того же дня Путин приказал ввести часть регулярных войск на территорию оккупированных Донецкой и Луганской областей. Журналисты заметили колонны тяжелой техники, двигавшиеся по дорогам оккупированных городов.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на решение Путина, подчеркнул, что речь идет о нарушении целостности Украины и фактическом выходе из "Минска".

Международное сообщество не признает легитимность режимов "ЛДНР" и осуждает действия России

Тем временем в ОРДЛО продолжается принудительная мобилизация гражданского населения. По словам очевидцев, кое-где оккупанты задерживают даже несовершеннолетних. Кроме того, тысячи жителей оккупированного регионов были переброшены террористами в рамках якобы "эвакуации" в приграничные российские области.

Продолжается и эскалация на передовой. За последние сутки в зоне ООС было ранены 12 бойцов, шестеро получили боевые травмы; двое военных, к сожалению, погибли.

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