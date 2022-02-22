Обращение посвящено решению Путина признать "ЛДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам на фоне решения российского коллеги Владимира Путина о признании независимости "ЛДНР".

"Причин для бессонной ночи нет", - заверил глава государства.

Президент подчеркнул, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. Зеленский заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

"Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – отметил президент.

По его словам, вся ответственность за последствия из-за этих решений возлагается на политическое руководство России.

"Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандии", - считает Зеленский.

Он подчеркнул, что это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы.

"Сегодняшними и завтрашними возможными решениями Россия свои войска фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживала войну, не может поддерживать мир как она это заявляет", — уверен глава государства.

"Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никому и ничего не отдадим. И мы в этом уверены, потому что сейчас не февраль 2014-го, а февраль 2022-го. Другая страна, другая армия, одна цель. Это - мир, мир в Украине! Слава Украине!", — подытожил Зеленский.

Обращение Зеленского к украинцам: видео

Напомним, 21 февраля Зеленский созвал срочное заседание Совбеза нацбезопасности Украины из-за решений Путина по "ЛДНР" и разговоров о вероятном российском вторжении.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР". Об этом он заявил в ходе телеобращения. Также глава страны-агрессора попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими "республиками".

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